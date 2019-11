Fins a vuit veïns de l'edifici han estat confinats i un d'ells hauria resultat ferit per inhalació de fum

Actualitzada 03/11/2019 a les 21:32

A les 20.40 hores d'aquest vespre cinc dotacions dels Bombers de la Generalitat s'han personat al número 4 del carrer Joana Jugan de Tarragona per un incendi.Fins a vuit veïns de l'edifici han estat confinats, i un d'ells hauria resultat ferit per inhalació de fum.L'incendi s'ha orginat a les 20.13 hores i mitja hora després el Bombers el donaven per extinguit. Al lloc dels fets també s'hi ha desplaçat Policia Local i Mossos d'Esquadra.