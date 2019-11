Maria Bordas, guanyadora del concurs Mestre Major Romescaire

Tot i la pluja i el fort vent, el concurs de romesco s'ha pogut celebrar sota el porxo de l’Espai Entitats del Serrallo

Actualitzada 03/11/2019 a les 20:35

Maria Bordas ha estat la guanyadora del concurs Mestre Major Romescaire, recuperat cinc anys després per l’Associació Empresarial d’Hostalers Ciutat de Tarragona. D’entre els 20 participants, Bordas ha cuinat el millor rap amb romesco, i així ho ha decidit el jurat, en un concurs que ni el vent ni la pluja han pogut evitar que es dugués a terme.Javier Escribano, president de l’associació hostalera, s'ha mostrat content per la participació de la gent i «de què el Serrallo recuperi aquesta tradició». Escribano també ha volgut agrair a les diferents entitats del barri la seva col·laboració amb el concurs Mestre Romescaire, acte previ de la quarta edició de les Jornades Gastronòmiques Romesco de Tarragona, del 5 al 7 de novembre, amb les que, segons Escribano, pretenen «tarragonitzar les cartes dels restaurants de Tarragona» amb plats amb productes típics de la ciutat.L’organització del concurs ha posat a disposició dels participants una cassola, oli, aigua i rap, i amb això els participants havien de cuinar el rap amb romesco al carbó, que no és com es fa normalment.Això és el que podia complicar una mica als concursants, ja que, com assegurava un d’ells, el serrallenc Jordi Mallol, no podies «pujar o baixar la força del foc». Mallol ha explicat que els ingredients són alls, avellanes i ametlles torrades, pa torrat i un raig de vi blanc o vi ranci, tot xafat amb el morter. A això, un cop sofregit a la cassola, s’hi incorpora el rap. Mallol ha assegurat que «el més bonic és que tothom s’ajunti per tal de donar visibilitat a un plat tan típic de Tarragona, el romesco, que va a l’ADN del Serrallo. Tot i que Mallol ha explicat que els plats havien d’estar llestos a les 13 hores, un altre dels participants, el també serrallenc Quico Dalmau, ho ha tingut tot llest a les 11.30 hores. Tot i arribar tard al concurs, tal i com ha reconegut, Dalmau ha tingut temps per preparar-se l’esmorzar mentre els altres participants encara cuinaven el rap amb romesco.La seva dona, Maribel, que li feia de «pinche», ha manifestat que «a part de què ens agrada cuinar, també ens agrada molt l’ambient que hi ha, el caliu». Aquest diumenge Dalmau ha participat per cinquena vegada al concurs biennal i ha assegurat que el cop que millor ho va fer va quedar en la cinquena posició.