Joan Ruiz: «La immensa majoria de tarragonins i tarragonines ens identifiquem amb els valors del progrés»

El cap de llista del PSC al Congrés per Tarragona s’ha dirigit directament als tarragonins i tarragonines indecisos

Actualitzada 03/11/2019 a les 12:30

El cap de llista del PSC al Congrés per Tarragona, Joan Ruiz, s’ha dirigit aquest diumenge directament als tarragonins i tarragonines indecisos o bé que encara tenen dubtes sobre si aniran a votar a les eleccions de diumenge vinent.«Els socialistes, amb tota humilitat però també amb determinació i conscients de què Tarragona se la juga –i molt- en aquestes eleccions, us convidem a què penseu sobre l’escenari que tindrem a partir del dia 11 que es redueix a dues opcions: o bé tenim un Govern progressista liderat per Pedro Sánchez, que garanteixi la convivència i les inversions que necessiten les comarques tarragonines, o bé el PP tornarà al poder amb el suport imprescindible de l’extrema dreta de Vox. Penseu-hi. Penseu-hi i aneu a votar».Joan Ruiz ha apel·lat directament a tots aquells que diuen sentir-se «cansats» d’anar a votar i que pensen «passar» d’anar a les urnes. «Si «passeu» altres decidiran per vosaltres. Voleu realment trobar-vos amb un Govern presidit per Pablo Casado i amb el senyor Abascal de vice-president o ministre de l’Interior? Estem convençuts de què no, per tant, l’única opció capaç de garantir que Pedro Sánchez sigui president és votar al PSC. Si vols que Pedro Sánchez sigui president vota Pedro Sánchez».El candidat socialista ha recordat que totes les enquestes –començant per les que es publiquen aquest diumenge- assenyalen que l’única alternativa a un Govern socialista presidit per Pedro Sánchez és un front de la dreta per fer Casado president que necessita el suport imprescindible de Vox.«Ni Vox ni PP tenen representació per Tarragona perquè la immensa majoria de tarragonins i tarragonines ens identifiquem amb els valors del progrés, la convivència i la justícia social. Si tots i totes anem a votar i concentrem el vot en la butlleta del puny i la rosa, la del PSC, la de Pedro Sánchez, Tarragona serà decisiva per barrar el pas a l’extrema dreta al poder».Joan Ruiz ha recordat que és el mateix senyor Abascal qui recorda a cada míting que el seu gran enemic es diu Pedro Sánchez i Partit Socialista i que els seus diputats van al Congrés únicament «a fer fora als socialistes del Govern. Per tant, faran el que ja han fet a tot arreu on han sumat (Andalusia, Madrid, Castella i Lleó, Múrcia, etc.), regalar els seus vots al PP per evitar que el Partit Socialista governi amb polítiques progressistes».En el cas de Tarragona aquests escenari (un Govern del PP amb el suport de Vox) seria especialment devastador perquè, considerant que totes les enquestes assenyalen que ni un ni l’altre tindran diputat per Tarragona, això suposaria que les nostres comarques quedarien fora del mapa d’inversions de l’Estat. «I això tampoc ens ho podem permetre. Hem de votar PSC també en defensa pròpia de Tarragona. Ens la juguem en aquestes eleccions, directament. O caixa o faixa. O Pedro Sánchez o Casado-VOX, no hi ha més alternatives», ha conclòs.