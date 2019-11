La mare de David Solé: «Està fort i seguirem lluitant per defensar la seva llibertat»

Alerta Solidària farà pública les adreces dels centres penitenciaris perquè els presos tarragonins puguin rebre cartes

Actualitzada 02/11/2019 a les 16:53

La mare d'un dels joves empresonats tarragonins, Marta Domènech, ha afirmat que el seu fill està «fort», malgrat estar «empresonat injustament». Domènech ha assegurat que seguiran lluitant per defensar la seva innocència i per denunciar la presó incondicional, sense fiança, «totalment injusta i desproporcionada imposada per la jutgessa». La família d'aquest jove ha participat de la roda de premsa convocada per Alerta Solidària aquest diumenge a la plaça de les Cols de Tarragona. El col·lectiu també ha avançat que properament faran publiques les adreces dels centres penitenciaris per «trencar l'aïllament que estan sotmesos» els joves i, així, puguin rebre cartes. També, han anunciat una marxa cap a la presó de Mas d'Enric el dimarts que ve.En David Solé és un dels tres joves tarragonins empresonats pels aldarulls del dia 15 d'octubre arran de la sentència del procés. La seva detenció es va produir a Barcelona i, per això, no està empresonat al centre penitenciari de Mas d'Enric, al Catllar, com els altres dos joves detinguts a Tarragona. Segons la seva mare, en David està «bé i fort, malgrat estar empresonat injustament». En la seva intervenció, ha agraït el suport rebut i ha explicat que fins ara només ha rebut una carta enviada des de Granollers. Tot i això, espera que la pròxima setmana en pugui començar a rebre més, un cop es facin públiques les adreces de les cel·les.En l'acte en suport als represaliats i empresonats, el portaveu d'Alerta Solidària, Lluís Madurell, ha denunciat la repressió de l'Estat i que els tres joves empresonats van ser «humiliats i vexats» durant les seves detencions. «És evident que hi ha responsables polítics, des del mateix ministre de l'Interior, Marlaska, fins al delegat del Govern, Òscar Peris, al subdelegat del govern espanyol a Tarragona, però creiem que s'han de depurar responsabilitats dins del cos policial, perquè les males praxis no són noves i les realitzen perquè se senten impunes», ha lamentat Madurell.Així mateix, ha considerat que les causes judicials no tenen recorregut i ha apuntat que la majoria dels casos s'acabaran arxivant. Preguntat sobre si l'Ajuntament de Tarragona s'hauria de personar com a acusació particular, el portaveu d'Alerta Solidària ha assegurat que sí, per tal defensar aquests joves. Per tot plegat, des del col·lectiu han demanat que la «solidaritat inundi els carrers de Tarragona» i que s'alliberin «immediatament» totes les persones preses.L'acte s'ha fet als peus de les escales de la Catedral de Tarragona, a la plaça de les Cols, i ha aplegat desenes de persones que han alçat cartells reivindicatius i cridat consignes a favor de la llibertat dels empresonats. A més, han anunciat una marxa que sortirà des del Campus Catalunya de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona i anirà fins al centre penitenciari de Mas d'Enric. La protesta està prevista per al pròxim dimarts, a les sis de la tarda.