Ismael Cortés: «Les zones costaneres del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre corren un gran risc davant l'emergència climàtica»

El cap de llista d’En Comú Podem Tarragona ha assegurat que si el govern del PSOE depèn del PP i de C’S s’aprofundirà la crisi climàtica

Actualitzada 01/11/2019 a les 15:37

Green New Deal

El cap de llista d’En Comú Podem Tarragona, Ismael Cortés, ha alertat, aquest divendres, del «perill que corren les zones costaneres del Camp de Tarragona i les Terres de l’Ebre davant els riscos de l’emergència climàtica especialment per l’increment del nivell del mar».Acompanyat de l’europarlamentari, Ernest Urtasun, i de la diputada al Parlament, Yolanda López, el candidat ha assegurat que «una minoria de cent multinacionals són les responsables d’un 70% de les emissions, en un sistema econòmic contaminant que està perjudicant a la majoria de la societat».És urgent un Govern que doni resposta a l’emergència climàtica: «tenim deu anys per evitar un canvi climàtic catastròfic i d’aquí la importància que el pròxim 10 de novembre surti un govern progressista que aprovi, d’una vegada per totes, una llei de canvi climàtic i de transició energètica».En canvi, ha subratllat, Cortés, si el govern del PSOE depèn del PP i de C’S s’aprofundirà la crisi climàtica. La dreta és una amenaça pel clima. Per Cortés si es PSOE governés amb la dreta seria una irresponsabilitat ecològica.Per Ernest Urtasun el vot verd d’aquestes eleccions, el vot a favor de la justícia climàtica és En Comú Podem.Ismael Cortés proposa l’aplicació d’un ‘New Green Deal’, un pla d’inversions per transformar el model energètic, la mobilitat i la indústria, així com combatre l’emergència climàtica i crear nous llocs de feina.Els comuns també són partidaris d’impulsar un pla de rehabilitació energètica d’habitatges, que reformi mig milió d’habitatges anualment, i de derogar la llei de costes aprovada pel PP amb el govern d’Aznar.Es tractaria d’aprovar-ne una d’alternativa que incrementi la protecció del litoral.El candidat de Tarragona i les Terres de l’Ebre s’ha referit a l’informe «Els riscos vinculats als canvis climàtics i ambientals en la regió mediterrània», elaborat per 80 experts com un encàrrec de la Unió pel Mediterrani.La investigació detalla que si no s’actua des de ja s’augmentarà la freqüència de fenòmens meteorològics extrems, com els viscuts fa poc a la Conca de Barberà; es reduirà la disponibilitat d’aigua; es degradarà el sòl agrícola; apareixeran malalties pròpies d’altres latituds, com el dengue, s’alteraran els ecosistemes I pujarà el nivell del mar amenaçant la costa.