Així va començar ahir a la nit la campanya electoral a Tarragona

Representants de diferents partits van unir-se a la tradicional enganxada de cartells arreu de la ciutat

Actualitzada 01/11/2019 a les 11:27

Ahir a la nit començava oficialment la campanya per les eleccions del pròxim 10 de novembre. Diversos membres dels diferents partits que s'hi presenten van sortir al carrer per unir-se a la ja tradicional enganxada de cartells arreu de la ciutat.Els representants d'Esquerra del Camp de Tarragona han simbolitzat l'arrencada de la campanya per a les pròximes eleccions generals del 10 de novembre aquesta mitjanit a la Rambla de Tarragona. El número 1 al Congrés, Jordi Salvador, ha aprofitat l'acte per llençar el missatge de campanya: «És important lluitar a tots els fronts, als carrers a les institucions i també a les eleccions amb l'objectiu, primerament, d'exigir una llei d'amnistia que torni a la política un conflicte que la justícia ha convertit en venjança».Per la seva banda, Sergio del Campo, candidat de Ciutadans, ha defensat que des de la formació taronja s'afronta la campanya amb «molta il·lusió i esperança» perquè «a Cs els comicis ens senten bé i cada vegada que obrim les urnes, creixem».Finalment, Ismael Cortés, candidat d'En Comú Podem a Tarragona, i participant també en l'enganxada de cartells, sentenciava: «Aquestes eleccions van de solucions. Els polítics no hem de ser un obstacle més en la vida de les classes humils i treballadores. Nosaltres som el partit del 'sí, es pot'».