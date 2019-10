Volen retirar la barana de les Escales d'en Arboç de Tarragona

L’estructura que es vol treure afecta a un Bé Cultural d’Interès Local

Actualitzada 30/10/2019 a les 21:35

El conseller de Patrimoni de l’Ajuntament de Tarragona, Hermán Pinedo va explicar ahir que està previst retirar la barana de les Escales d’en Arboç, a la Part Alta de la ciutat, i també canviar les baranes laterals.L’estructura que es vol treure afecta a un Bé Cultural d’Interès Local i, a més, més d’una persona ha pres mal, ja que segons va considerar Pinedo «no es va pensar gaire quan es va posar».«La barana central de les escales no és segura al 100%, però és cert que és una zona perillosa. Per garantir la seguretat de les persones que hi passin, canviarem les baranes laterals, que tampoc són de bona qualitat, per unes de més adequades», va assegurar el conseller de Patrimoni.L’última persona en patir-hi un accident es va fer un tall al braç. Pinedo, però, va reconèixer que, ara per ara, l’Ajuntament «té altres prioritats».