Veïns de Tarragona denuncien una estafa telefònica que s'estén per la ciutat fent servir el nom de Microsoft

Els operadors asseguren pertànyer a la coneguda empresa tecnològica i afirmen que l'ordinador del client té un virus perillós

Actualitzada 31/10/2019 a les 18:19

Diversos veïns de Tarragona estan rebent trucades d'un número de telèfon que comença per 21 i intenta estafar els usuaris. En despenjar, l'operador de l'altra banda s'identifica com un treballador de Microsoft i assegura que necessita les claus de l'ordinador de la persona a qui truca al·legant que la màquina té un virus que l'antivirus no és capaç de detectar.Gabriel Muniesa, president de La Unió de veïns de Sant Pere i Sant Pau, explica: «En només un dia, dels 20 participants que som al grup de WhatsApp de la meva escala, ja han trucat a 5 persones, entre elles, a mi».L'operador demana a l'usuari les claus de l'ordinador per instal·lar-li un programa que ha d'acabar amb el suposat virus. Muniesa afegeix: «Jo sóc informàtic i ja he vist que era una estafa. Els hi he seguit el joc i els hi he deixat instal·lar el programa al meu ordinador. A l'hora de pagar els hi he donat un número de targeta de prepagament amb només els 15 euros que em demanaven i m'han dit que no els hi servia».Sembla que els que truquen només volen targetes VISA o de dèbit i si no amenacen de bloquejar l'ordinador. El president de l'associació ha conclòs: «El primer que han fet en veure que no pagaria ha estat robar-me l'arxiu on tinc guardades les contrasenyes de l'ordinador. Per sort, com que hi entenc, he tancat el PC abans que anés a més. Demano molta precaució a la gent i que no facin cas d'aquestes trucades».No és la primera vegada que aquest tipus d'estafes telefòniques es fan servir de noms de grans empreses tecnològiques per treure diners als qui segueixen les seves instruccions. Els cossos de policia insisteixen en no donar les claus d'accés als aparells tecnològics així com el número de targeta a ningú que el demani per telèfon.