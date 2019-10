Lliurat a títol pòstum el Fill Adoptiu de Tarragona al fotògraf Joaquim Cabezas

Ricomà: «va contribuir de manera rellevant a la consideració que l'art fotogràfic ha assolit a la ciutat»

Actualitzada 31/10/2019 a les 09:47

Aquest dimecres al vespre es va lliurar a títol pòstum el Fill Adoptiu de la Ciutat de Tarragona a Joaquim Cabezas, professional que va presidir durant molts anys l'Agrupació Fotogràfica de Tarragona.L'alcalde de Tarragona, Pau Ricomà, va destacar durant l'acte, que, «la ciutat la fa la gent i, sobretot gent com el Joaquim Cabezas. Una persona que despertava molt respecte i que estimava Tarragona, que es va convertir en la seva ciutat».Cabezas va ser distingit per la seva trajectòria i vinculació amb la ciutat que el va acollir des del 1970. Va néixer a Barcelona el 1935 i a Tarragona, com va explicar la seva filla Olga, va quedar atrapat per la seva llum alhora que afegia que, «des del moment que va arribar a Tarragona va iniciar un vincle molt especial amb la ciutat».Les dues passions de Joaquim Cabezas eren, segons la seva filla, «la família i la fotografia». Sobre la seva professió, l'actual president de l'Agrupació Fotogràfica, Francesc Sech, destacava que, «no era un fotògraf convencional. Ell anava més enllà, cap a la fotografia creativa», i afegia que Cabezas havia aconseguit crear afició a la fotografia, «a molta gent».Per la seva tasca creativa però també per la de promoció que va dur a terme des de l'Agrupació Fotogràfica que es justificava la distinció que li atorgava la corporació municipal. «Un merescut reconeixement a la vàlua enorme del seu treball que ha contribuït de manera rellevant a la consideració que l'art fotogràfic ha assolit a Tarragona», indicava Ricomà.