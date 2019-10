Les 172 fundacions tarragonines generen 6.463 llocs de treball

L’any passat van rebre donacions per un import global de més de set milions d’euros

La Coordinadora Catalana de Fundacions va celebrar una reunió informativa ahir dimecres al matí, en el Centre El Seminari, en col·laboració amb la Xarxa Santa Tecla i l’IPHES.El president de la coordinadora, Pere-A Fàbregas, va informar que les 172 fundacions existents a les comarques tarragonines generen 6.463 llocs de treball, xifra que representa el 7,8% en relació amb els que sumen les més de 2.600 fundacions que hi ha a Catalunya, que van arribar a la xifra de 82.688 persones, que representa el 2,5% de l’ocupació total.Fàbregas va destacar que el nombre de fundacions ha experimentat un notable creixement des de l’any 2014. La coordinadora es va crear el 1978 i actualment té 632 socis de tots els sectors, entre els quals destaquen els de la cultura i la salut.El president va recordar que «tenim fundacions des del segle XII, la de Santa Tecla és una de les més antigues, amb més de 500 anys d’història, però la majoria es van fundar en la segona meitat del segle XX».En l’àmbit de Catalunya, el 49% de les fundacions pertanyen al sector de la cultura i el 40% al dels serveis socials. Tarragona és la tercera demarcació catalana pel que fa al nombre de fundacions, amb el 6.8%. La superen Barcelona, amb el 79,3%, i Girona, amb el 9,1%. Fàbregas va dir que aquest fet no deixa de sorprendre, ja que Tarragona representa el 10,6% de la població catalana, més que la de Girona o Lleida.La comarca del Tarragonès és la que compta amb un major nombre de fundacions, amb 65 de les 172. La segueixen la del Baix Camp, amb 49, i el Baix Ebre, amb 16. A certa distància es troba la comarca del Montsià, amb 11 fundacions, i més allunyades pel que fa a xifres l’Alt Camp (9), el Baix Penedès (7), la Conca de Barberà (6), la Ribera d’Ebre (4), el Priorat (3) i la Terra Alta (2).Joan Aregio, director adjunt de la Xarxa Santa Tecla, va dir que aquesta té gairebé «el 50% de les persones que estan ocupades per fundacions a Tarragona», i va destacar que en aquestes comarques n’hi ha de molt importants, «com les fundacions Port Aventura, Gresol o La Muntanyeta».La trobada d’ahir va servir, precisament, «per informar altres fundacions d’aspectes com la llei de mecenatge i intercanviar experiències». En aquest context, Aregio va remarcar que la Xarxa Santa Tecla «és una de les fundacions més importants del país i la més gran del Tarragonès, i ocupa laboralment a més de 3.000 persones».Per la seva banda, Fàbregas va recordar que les fundacions són entitats sense ànim de lucre i que la seva missió és «donar serveis a les persones i col·laborar amb l’interès general».El president de la coordinadora va dir que «cal no oblidar l’àmbit del voluntariat, essencial en tota activitat filantròpica i al qual es dediquen a Tarragona més de 4.000 persones i 41.853 en el conjunt de Catalunya, la qual cosa ens indica el creixent nivell de generositat de la societat».Fàbregas va afegir que «per això és important acompanyar i ajudar a les fundacions a construir una sòlida reputació que augmenti el reconeixement de la societat a la qual serveixen».Fàbregas va subratllar la importància de les desgravacions fiscals que s’apliquen a les donacions, però es va mostrar crític amb les quanties que s’efectuen a l’Estat espanyol en comparació a altes països. «A Espanya, per donar 1.000 euros et desgraven el 35%, mentre que a França és el 65%». «Hi ha un afany recaptatori important», va afegir el màxim responsable de la coordinadora.Fàbregas va indicar que les donacions a fundacions tarragonines sumen més de 7 milions d’euros i representen només l’1,4% del total de donatius al país, a una distància relativa dels 11 milions que reben les fundacions gironines i molt lluny dels 487 milions que s’emporten les de Barcelona».El president de la coordinadora va comentar que la quantia de les donacions que reben les fundacions de Tarragona no es corresponen amb el nombre d’habitats, una qüestió «que hem d’analitzar per conèixer causes».