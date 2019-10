L'Ajuntament de Tarragona obre la porta a poder contractar directius del sector privat

Fa temps que busca un cap per l’àrea de Recursos Humans amb carrera en l’àmbit de l’administració, sense aconseguir-ho

Actualitzada 30/10/2019 a les 20:51

La llei

L’Ajuntament de Tarragona ha aprovat inicialment la incorporació al Reglament Orgànic Municipal (ROM) d’un títol regulador del personal directiu d’aquesta administració, que implica la posibilitat que professionals de l’àmbit privat puguin accedi-hi a càrrecs de responsabilitat. Si en el període establert no es presenten al·legacions, el text quedarà aprovat de manera definitiva.Segons ha pogut saber aquesta redacció, la mesura obeeix a l’interès de l’Ajuntament per poder contractar un director de Recursos Humans. A aquest càrrec poden aspirar funcionaris, però el fet que des de fa temps es busca aquesta figura i ningú es presenta per a ocupar el càrrec, s’ha optat per incorporar al ROM aquest títol que facilita la contractació d’una persona provinent del sector privat.En un document de l’Ajuntament de Tarragona s’indica que la persona que pot aspirar a un càrrec directiu o de gerència pot ser «funcionari de carrera o laboral de les administracions públiques, o un professional del sector privat, titulats superiors en els dos casos», i amb una experiència de cinc anys d’exercici professional en el cas que l’aspirant provingui de l’àmbit laboral privat.El text que va ser aprovat pel ple municipal celebrat el passat 21 d’octubre estableix que «la regulació del personal directiu, pel que fa a l’Ajuntament de Tarragona i els seus organismes autònoms, ha d’estar prevista en una norma, un reglament que les defineixi i les reguli, dins el marc general de la normativa d’aplicació».Amb la incorporació del Títol IV al ROM, l’Ajuntament obre la porta a la contractació de persones que actualment estiguin vinculades al sector privat.La llei estableix que «el nomenament dels coordinadors generals i dels directors generals, tenint en compte criteris de competència professional i experiència, haurà d’efectuar-se entre funcionaris de carrera de l’Estat, de les comunitats autònomes, de les entitats locals o amb habilitació de caràcter nacional que pertanyin a cossos o escales classificades en el subgrup A1, amb excepció que el Reglament Orgànic Municipal permeti que, en atenció a les característiques específiques de les funcions dels òrgans directius, el seu titular no reuneixi la dita condició de funcionari».Amb la decisió d’aplicar el citat títol, l’Ajuntament la incorporació a llocs de direcció o gerència de persones que no pertanyin al sector del funcionariat.El ple de l’Ajuntament de Tarragona, «a proposta de l’alcalde, podrà nomenar personal directiu quan la complexitat dels serveis de l’ens local ho requereixi», diu la llei, que també indica que «si és més d’un, s’ha de determinar la branca o el servei que queda sota la seva direcció».A més, «la designació ha de recaure en persones amb la titulació, l’aptitud i les condicions específiques que s’exigeixen als funcionaris que poden ocupar aquests llocs». Per altra banda, «no podran ser nomenats com a personal directiu els membres de la corporació».Segons la llei, tenen la condició de personal directiu de l’Ajuntament, entre altres persones, els caps d’àrea i de serveis, els directors d’organismes autònoms, el responsable de la secretaria general o el cap de la Guàrdia Urbana.