La circulació de trens entre Lleida i Tarragona afectada a llarg termini després de les inundacions

Actualitzada 31/10/2019 a les 19:35

El subdirector d'Operacions de la Xarxa Convencional Nord-Est d'Adif, Alfonso Ruiz, ha explicat avui als alcaldes de les localitats lleidatanes afectades pel temporal de pluges de la setmana passada que, tot i que els treballs de restitució de les vies ja han començat, «es trigarà molt de temps a restablir l'absoluta normalitat».Segons Adif, encara no es poden concretar terminis, perquè hi ha afectacions d'«extrema gravetat a les vies, en el sistema de catenàries, de seguretat i de senyalització».Concretament, ha explicat que la línia R-14, que uneix Lleida i Barcelona via Tarragona, presenta fins a 62 punts amb «importants afectacions« en un tram de 42 quilòmetres entre Puigverd de Lleida i l'Espluga de Francolí (Conca de Barberà).Adif també ha informat que operaris del gestor d'infraestructures han procedit a retirar de la via el tren que va descarrilar entre Juneda i les Borges Blanques.Paral·lelament, s'està treballant per retirar dos combois més d'operadors privats que van descarrilar entre Juneda i Puigverd de Lleida i a Vinaixa.El subdelegat del Govern a Lleida, José Crespín, ha expressat el seu compromís amb els alcaldes per dur a terme les obres de restitució necessàries després de les destrosses ocasionades pel temporal.A partir d'ara, els alcaldes i Adif mantindran una «línia permanent» de comunicació per així «poder planificar conjuntament les tasques de restitució en els punts afectats i avançar en els treballs».A la reunió d'avui també hi ha assistit la cap de manteniment en l'àmbit Tarragona-Lleida, Susana Herrero, i l'assessor de la Delegació del Govern a Catalunya en matèria de Foment i infraestructures, Renato Maró.En relació als alcaldes, hi han assistit el de la Floresta i president del Consell Comarcal de les Garrigues, Jaume Setó; el dels Omellons, Jordi Gaya; el de Juneda, Antoni Villas; el d'Artesa de Lleida, Pere Puiggròs; el de Vinaixa, Jordi Salré, i la de Puigverd de Lleida, Sandra Barberà.