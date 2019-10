El govern de Tarragona celebra la investigació als Mossos i n'exigeix una a la policia espanyola

El portaveu, Xavier Puig, reclama que es depurin responsabilitats «a tots els nivells»

Actualitzada 31/10/2019 a les 13:02

El govern de Tarragona aplaudeix que el Govern hagi impulsat una auditoria interna als Mossos d’Esquadra per avaluar al seva actuació durant les protestes arran de la sentència del Suprem. En concret, l’executiu local ha celebrat que es revisin dues actuacions polèmiques a la ciutat. D’una banda, el «Veniu, que som gent de pau!» que un mosso va proferir en to burlesc per la megafonia d’una furgoneta del cos i, de l’altra, l’impacte d’unes furgonetes de l’ARRO contra una barricada de contenidors a l’avinguda Marquès de Montoliu que va acabar amb almenys dos ferits. El portaveu del govern, Xavier Puig, ha reiterat la petició que ja han traslladat a la subdelegació perquè també s’investiguin les actuacions de la policia espanyola.L’alcalde, Pau Ricomà, es va adreçar per carta al subdelegat, Joan Sabaté, per demanar-li que s’esclareixi si s’havia produït un ús arbitrari i desproporcionat de la força per part d’aquest cos policial. El govern municipal qüestiona les intervencions que van portar a la detenció de tres joves tarragonins: David Solé, Joan Tortosa i Laura Solé, aquesta darrera «arrossegada per terra desenes de metres de forma violenta».Puig ha lamentat que, a diferència del «’feedback’ positiu» que hi ha hagut amb el Departament d’Interior, no han obtingut resposta pel què fa a l’actuació de la policia nacional. En tot cas, el govern municipal -format per ERC i En Comú Podem- exigeix que es depurin responsabilitats “a tots els nivells” en els possibles casos d’incompliment dels protocols i de vulneració de drets fonamentals.