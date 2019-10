Arriba Hache, la sèrie de Netflix que va rodar diverses seqüències al Port de Tarragona

Les escenes es van enregistrar el passat mes de febrer, amb el suport de Tarragona Film Office i l’Autoritat Portuària

Aquest divendres 1 de novembre s’estrena Hache, una sèrie original de Netflix amb seqüències rodades el passat mes de febrer al Port de Tarragona, amb el suport de l’oficina municipal d’atenció als rodatges, Tarragona Film Office, i l’Autoritat Portuària. Al tràiler de la sèrie, que s’està emetent en els darrers dies, es poden veure algunes d’aquestes escenes, enregistrades concretament al Moll de Reus.La nova sèrie de Netflix, està produïda per Weekend Studio i protagonitzada per Adriana Ugarte, Javier Rey i Eduardo Noriega. La trama ens transporta a la Barcelona més oculta dels anys 60. A més de Barcelona i Tarragona, la producció també té localitzacions a Manresa i Terrassa.Hache està creada per Verónica Fernández (Cuéntame, El Príncipe, Velvet Colección) y dirigida per Jorge Torregrossa (La vida inesperada, Fariña, Velvet Colección).Des de Tarragona Film Office es destaca la importància que aquest tipus de rodatges arribin a la ciutat, no només pels beneficis econòmics que comporten, sinó també per l’aposta del Patronat Municipal de Turisme per convertir el turisme cinematogràfic en un dels eixos de l’estratègia turística de la ciutat.