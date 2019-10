La mobilització ha estat convocada pels CDR de la ciutat

Actualitzada 30/10/2019 a les 19:46

Els CDR de Tarragona han convocat aquesta tarda una mobilització davant la Subdelegació del Govern a la ciutat. Els organitzadors han citat a la gent a les 19 hores i els hi han demanat «porta la teva merda».A hores d'ara, més d'un centenar de persones es concentren davant la Subdelegació i ja són molts els que han llençat les seves escombraries davant la façana de l'edifici, que està protegit per unes tanques i per dos agents de policia. A més, un home ha acudit amb una capça plena d'ous, que ha anat tirant un a un.