La Rovira i Virgili formarà, durant aquest curs, a 15 joves amb discapacitat intel·lectual

1 de cada 4 participants aconsegueix un contracte en finalitzar la formació

Actualitzada 30/10/2019 a les 17:38

23 universitats

Un total de 15 joves amb discapacitat intel·lectual es formaran en la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona durant el curs acadèmic 2019-2020, en el marc de la tercera edició del programa Unidiversitat, impulsat per Fundació ONCE amb el suport del Fons Social Europeu.La formació comença dilluns que ve, 4 de novembre, i es prolongarà fins al 21 de maig de 2020. Es tracta d'un curs d''Orientació Professional per a la Inserció Sociolaboral', i els participants rebran formació en Autoconeixement, Autogestió emocional, Autonomia personal i Habilitats socials.També rebran competències en resolució de problemes i presa de decisions, treball en equip i les relacions personals en l'empresa, relacions laborals i seguretat i salut laboral. Finalment, podran adquirir habilitats en horticultura i manteniment d'espais oberts, cures i primers auxilis, TIC i ofimàtica i Apps per a fomentar l'autonomia personal i professional.El projecte compta amb la col·laboració d'entitats com a Fundació Estela per a la discapacitatUn total de 345 joves amb discapacitat intel·lectual es formaran en universitats espanyoles durant l'any acadèmic 2019-2020.Això fa que siguin ja 896 els beneficiaris que han participat en el programa Unidiversitat impulsat per Fundació ONCE amb el suport del Fons Social Europeu. Segons les dades de la primera edició, 1 de cada 4 participants aconsegueix un contracte en finalitzar la seva formació. En concret, durant la tercera edició d'aquesta iniciativa participaran 23 universitats espanyoles. Els cursos formaran a un mínim de 12 i un màxim de 15 alumnes cadascun.L'objectiu principal d'aquest programa és implicar les universitats, com a agents decisius en la inclusió social, en la formació de joves amb discapacitat intel·lectual, per als quals l'accés a l'educació superior resulta encara insignificant.Actualment no hi ha dades estadístiques de persones amb discapacitat intel·lectual en l'educació superior i la seva presència es limita a casos aïllats. En l'àmbit global, les persones amb discapacitat només estan representades en un 1,7% en els estudis universitaris de grau i el percentatge és encara inferior quan parlem d'estudiants de màster, postgraus o doctorats.Només entre el 5 i 6% de les persones amb discapacitat tenen estudis universitaris avui a Espanya, a pesar que l'Estratègia Europea 2020 parla d'un horitzó del 40%.