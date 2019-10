L'església de Savallà del Comtat acaba destrossada

Cedeix part de la teulada i la runa acaba al mig de l’altar del temple

Actualitzada 29/10/2019 a les 21:44

El temporal de la setmana passada no només ha tingut un gran impacte en els municipis de la llera del Francolí i de diferents rius i torrents.Un exemple és Savallà del Comtat, un petit municipi de la Conca de Barberà. A causa de la pluja i el vent de la nit del 22 d’octubre es van desprendre carreus d’una part del campanar, que van caure damunt la teulada de l’església, que no va aguantar.Tampoc ho va fer la volta del presbiteri que era a sota i que també va acabar cedint. La runa s’ha acumulat a l’altar major i ara hi ha un gran forat al mig del temple. El consistori espera ajudes per reparar-ho.Segons ha explicat en declaracions a l’ACN l’alcalde de la localitat, Joan Altimís, l’església és un bé cultural i un edifici emblemàtic. Si bé ha reconegut que el campanar tenia deficiències estructurals, ja tenien una partida pressupostària per a refer-lo. «No hi hem estat a temps», ha lamentat.Altimís s’ha mostrat agraït pel suport que ha ofert la Diputació de Tarragona i ha avançat que tècnics del Departament de Cultura de la Generalitat es desplaçaran a Savallà del Comtat per analitzar l’estat de l’edifici. «A veure si entre tots ho podem deixar com estava abans, o inclús millor», ha desitjat.En un comunicat, l’Arquebisbat de Tarragona ha lamentat «la caiguda del cos superior del campanar de l’església parroquial de Sant Pere Apòstol de Savallà del Comtat, fet que ha provocat l’esfondrament de la cúpula del presbiteri».