L'Ajuntament de Tarragona vol instal·lar wifi a l'amfiteatre i a la Rambla Nova

Altres punts en què es preveu comptar amb el servei és el Mercat Central, l’avinguda Catalunya o el Camp de Mart

Actualitzada 29/10/2019 a les 22:45

Tarragona et connecta

Tarragona va guanyar, el passat mes de maig, una subvenció europea per instal·lar punts wifi públics. Ho va fer juntament amb altres 14 municipis del Camp de Tarragona en la segona convocatòria de WiFi4EU.Passat mig any, fonts municipals apunten que el projecte és en fase de concurs per adjudicar la instal·lació del servei, que es preveu que afecti espais municipals –com l’amfiteatre, el Mercat Central, llars d’infants o centres cívics– i carrers i places –la Rambla Nova, la Rambla Lluís Companys, l’avinguda Catalunya, el parc Saavedra o el Camp de Mart–, entre d’altres ubicacions. L’aportació de la Unió Europea per a cada municipi és de 15.000 euros i va destinada a la infraestructura.El passat dijous 24 d’octubre es va fer públic que tretze municipis catalans es beneficiaran en els pròxims mesos de fons europeus per instal·lar punts gratuïts d’accés wifi en espais públics com parcs o biblioteques. Entre aquests tretze, n’hi ha dos del Camp de Tarragona: Mont-roig del Camp i Pradell de la Teixeta.Se sumen així a les 144 localitats catalanes que ja van obtenir aquesta subvenció en anteriors convocatòries de la iniciativa WiFi4EU impulsada per la Comissió Europea. En total, 1.780 municipis d’arreu de la Unió Europea rebran 15.000 euros per crear els punts d’accés a Internet en el marc d’aquesta tercera convocatòria.Al Camp de Tarragona, a banda d’aquests i de la capital, en són 11: Falset, Riudoms, Torredembarra, Vilalba dels Arcs, Cornudella de Montsant, Montblanc, Rocafort de Queralt, Montbrió del Camp, Reus, Cunit i Calafell.Les convocatòries no estan esgotades i aquells municipis que ho hagin sol·licitat podran tornar a optar a aquestes ajudes pròximament.El projecte europeu té en total un pressupost de 120 milions d’euros i la seva voluntat és arribar a entre 6.000 i 8.000 municipis europeus.Aquest servei reforçarà la xarxa Tarragona et connecta, que es pot captar des de diferents espais municipals des de fa diversos anys.L’anterior regidor de l’àrea de Serveis Centrals de l’Ajuntament, Pau Pérez (PSC), explicava el passat mes de maig que «aquest projecte ens proporciona finançament als ajuntaments per instal·lar punts de connexió wifi d’accés gratuït i de qualitat».Els punts hauran de romandre actius durant els pròxims tres anys, segons es fixa a les bases de la subvenció. WiFi4EU a Tarragona encara s’ha de licitar i, segons fonts municipals, podria entrar en funcionament a finals de 2020, dins dels 18 mesos de termini que imposa la Comissió Europea perquè es dugui a terme.Actualment, la xarxa Tarragona et connecta dona servei en biblioteques, centres cívics, teatres i museus, a banda del mateix Palau Municipal, a la plaça de la Font, entre d’altres. Tot i amb això, els usuaris sovint es queixen de la manca de cobertura que ofereix –amb una velocitat de 256 kbps– i les limitacions que marca per exemple en descàrrega d’arxius, xats, transmissió de fitxers, trucades IP, etc.