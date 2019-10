El jove de Montblanc acusat de maltractar el fill, en llibertat sota fiança

Ell i la mare van ingressar a presó al febrer després que es detectés una hemorràgia en el nadó

Actualitzada 29/10/2019 a les 19:22

El jove de 21 anys que va ser detingut –junt amb la seva parella– el passat 14 de febrer a Montblanc per un presumpte delicte de lesions i violència física habitual en l’àmbit de la llar contra el seu fill ha quedat en llibertat després de pagar una fiança de 7.000 euros.El jutge considera que el seu manteniment a presó, on va ingressar dos dies després –el 16 de febrer –és insostenible sense els resultats de les proves pericials que corroborin l’origen dels danys que presentava el nadó, és a dir, si aquests van ser provocar per violència externa o per alguna patologia pròpia de l’infant.De fet, la demora excessiva en les proves pericials van ser suficients per acordar la llibertat també sota fiança de la mare el passat 20 de setembre, mentre que el pare continuava a presó, malgrat estar tots dos en la mateixa situació processal, és a dir, acusats dels mateixos delictes.El jutge ha acceptat ara la petició de llibertat gràcies al recurs d’apel·lació que va presentar la defensa del pare i malgrat l’oposició de la Fiscalia i de l’acusació particular que, en aquest cas, exerceix la Generalitat.El jutge considera excessiu el temps d’espera per les proves pericials i no ho considera motiu suficient per a mantenir-lo a presó. De fet, dictamina que les mateixes mesures que es van aplicar a la mare del menor per sortir de la presó són extensibles al pare.El jutjat d’instrucció número 2 de Tarragona, en funcions de guàrdia, va decretar el passat 16 de febrer presó provisional, comunicada i sense fiança pels pares del nadó. El fill de la parella va estar un mes ingressat a l’Hospital Joan XXIII amb signes de maltractament.La parella va ser detinguda després que es confirmés que l’infant patia lesions compatibles amb maltractaments. En concret, el nadó presentava una hemorràgia cerebral i altres lesions internes que s’haurien produït anteriorment, que no eren visibles a simple vista. A la parella se li atribueixen els presumptes delictes de lesions i violència física habitual en l’àmbit de la llar, pels quals van ingressar a Mas Enric.La tutela del menor va quedar suspesa pel pare del nen i per la mare. Del nadó se’n va fer càrrec la Direcció General d’Atenció a la Infància i a l’Adolescència (DGAIA) de la Generalitat de Catalunya després d’iniciar un expedient de desemparament.