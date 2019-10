Despullats o amb poca roba: Jil Love convoca a una acció a favor de l'independentisme a Tarragona

La tarragonina es va convertir en un focus d'atracció passejant despullada a la manifestació del 26 d'octubre a Barcelona

TORNE’M A REPETIR! Aquesta vegada a la ciutat on vaig neixer: #Tarragona. El meu somni es que tots els Catalans es despullin com a forma de protesta artística, simbólica i pacífica: #Llibertatpresospolitics #Tsunamidemocratic #jilloverevolution #catalanrevolution pic.twitter.com/ZFlslFJFwX — Jil Love Revolution (@_Jil_Love) October 30, 2019

Sota la coordinació d'Àlvar Calvet, aquest dilluns Jil Love, que s'ha donat a conéixer per les protestes artístiques que protagonitza despullada, estarà novament a Tarragona en una acció de suport a l'independentisme.Jordina Salavert, amb el nom artístic de Jil Love, va protagonitzar focus mediàtics, dissabte passat, perquè es va passejar despullada (coberta amb adhesius de suports als presos polítics) a la manifestació sobiranista celebrada al carrer Marina de Barcelona.Després d'anunciar la intenció de retornar a la seva ciutat per les xarxes socials, ara s'ha concretat l'acció que té prevista. Serà dilluns a les 18 h, amb un itinerari que començarà davant la catedral, al Pla de la Seu. Posteriorment es desplaçarà fins al Balcó del Mediterrani i acabarà als Despullats, a la Rambla Nova.L'acció es preveu que culmini a les 20 h a la plaça Imperial Tarraco, on la comitiva es desplaçarà per donar suport al col·lectiu de mares i pares per la República.Des de les xarxes socials s'ha fet una crida a trobar gent que vulgui acompanyar l''artivista' tarragonina en el seu recorregut. Una de les condicions és fer-ho despullat o 'amb poca roba'.L'acció protanitzada per Jil Love es convoca sota el lema de 'La llibertat guiant el poble'.