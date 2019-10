Desarticulat un grup criminal que havia robat en habitatges de Sant Cugat i Tarragona

Fracturaven portes o finestres amb eines com tornavisos o palanques i s'enduien diners en efectiu, joies i dispositius electrònics

Els Mossos d'Esquadra de Rubí en col·laboració amb agents de la Divisió d'Investigació Criminal (DIC) de la Regió Policial Metropolitana Nord van desarticular el 22 d'octubre un grup criminal especialitzat en els robatoris en habitatges.Els detinguts són cinc homes, d'edats compreses entre els 24 i els 38 anys, de nacionalitat xilena i veïns de Barcelona.La investigació es va iniciar el 10 d'octubre quan els investigadors van saber de l'existència d'un grup criminal establert a Barcelona, amb una gran mobilitat i que es dedicava a cometre robatoris amb força a domicilis, a la zona de Sant Cugat del Vallès, però també a altres poblacions, com Tarragona.Durant la investigació, duta a terme amb el Jutjat d'Instrucció número 2 de Rubí, els agents van identificar tots els integrants del grup i els van relacionar amb set robatoris comesos entre el 10 i el 22 d'octubre. Cinc van ser comesos a la població de Sant Cugat del Vallès i dos més a la localitat de Tarragona.Els membres del grup es traslladaven fins al lloc dels robatoris en vehicles que canviaven amb freqüència per evitar ser detectats. A més, prenien moltes mesures d'autoprotecció quan es traslladaven per assegurar-se que cap patrulla els estigués seguint. Tenien mobilitat territorial tot i que preferentment cometien els robatoris en localitats properes a Barcelona. Acostumaven a actuar en zones residencials amb poca circulació de vehicles als matins o a primera hora de la tarda, franges horàries on és habitual que el pisos estiguin buits, ja que moltes persones són a la feina.Un cop triaven l'immoble on volien robar, trucaven a l'intèrfon per assegurar-se que l'habitatge estigués buit. Si no obtenien resposta, buscaven una porta o finestra que disposés de poques mesures de seguretat i les forçaven amb tornavisos o palanques.Els lladres buscaven joies, diners en metàl·lic o objectes que tinguessin una bona sortida al mercat negre com els dispositius electrònics. Quan ja havien consumat el robatori marxaven del lloc de manera discreta.El dia 22 d'octubre, els investigadors van organitzar un dispositiu coordinat entre la Unitat d'Investigació de Rubí i la DIC, en la qual van col·laborar els agents de paisà de Sant Cugat. Arran d'aquest dispositiu els agents van detenir els integrants del grup quan fugien amb un vehicle després de cometre dos robatoris, un al carrer Verge de Montserrat i l'altre al carrer Saragossa, de Sant Cugat del Vallès.A l'interior del vehicle es van recuperar els efectes sostrets en els robatoris, inclòs un ordinador portàtil de gran valor.L'endemà de la detenció els investigadors van realitzar una entrada i escorcoll en una habitació d'un hostal del carrer de Cabanes de la localitat de Barcelona on estaven allotjats.Dins de l'habitació els agents van intervenir objectes que havien estat sostrets en altres robatoris, principalment joies, rellotges, dispositius electrònics i roba.A banda, es van localitzar diverses eines que podien ser usades per forçar pisos. El 25 d'octubre els detinguts van passar a disposició del jutjat en funcions de guàrdia de Rubí, el qual va decretar ingrés presó per tots cinc.