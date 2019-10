Viatge al centre de la terra (km 0)

La Cova Urbana del carrer Gasòmetre es pot visitar de la mà del Centre Excursionista de Tarragona

Actualitzada 28/10/2019 a les 21:57

El 27 de novembre de 1996 els mitjans de comunicació locals van publicar una notícia insòlita: s’havia descobert un seguit de cavitats i passadissos subterranis al subsòl de la ciutat de Tarragona. Aquella troballa, que acabaria sent coneguda com la Cova Urbana, seria una de les descobertes més rellevants de finals de la dècada dels 90.La seva entrada es localitza al número 32 del carrer Gasòmetre de Tarragona, per on s’accedeix a un entramat de galeries, pous i sales que en les darreres dècades han estat profusament explorats per part dels espeleòlegs.Les primeres exploracions van estar encapçalades per Antonio Cabezas, i posteriorment s’hi van incorporar Josep Lluis Albiñana (membre fundador de la Societat d’Investigacions Espeleològiques de Tarragona, entitat que es faria càrrec més endavant de les exploracions), Sergi Pérez o Alberto Pradillo entre altres. En els anys següents les investigacions van continuar, realitzant-se la topografia de la cova així com la recollida de nombrós material fotogràfic. A dia d’avui, la Cova Urbana se segueix explorant amb l’equip d’espeleo-bussejadors format per Antonio Cabezas, Alberto Pradillo i Josep Ll. Albiñana. Entre les sales descobertes destaquen per exemple la Sala Josep Maria Forné, d’uns 900 m de superfície i una altura d’uns 20 m, o la Maginet, d’estructura més allargada, i des d’on es pot accedir a una impressionant sala totalment submergida i que es va batejar amb el nom de Rivemar, per desig del seu primer explorador, Sergi Pérez.Aquest mes de novembre, el Centre Excursionista de Tarragona ofereix a totes les persones interessades a conèixer la història de la Cova Urbana i, encara més, a viure una autèntica sessió d’espeleologia, a participar en les sessions programades de visita a la Cova. A hores d’ara n’hi ha organitzades dues, els dies 9 i 10 de novembre, amb la previsió que, si la demanda supera l’oferta, s’acabin ampliant a altres dies. L’activitat, que és oberta a tots els públics, té una durada aproximada de tres hores.Per realitzar la visita cal vestir casc i tratjo de neoprè, que els mateixos organitzadors cedeixen als participants. L’edat màxima permesa és de 75 anys, i l’alçada mínima és d’1,50 metres. Des de l’organització es vol assenyalar que es tracta d’una visita segura, i que en cap cas s’accedeix a espais que presentin un risc mitjà o alt. La Cova, expliquen, és un espai molt ampli, i no sol provocar sensacions com ara claustrofòbia o temor als espais tancats. No és imprescindible saber bussejar, però es recomana que se sàpiga nedar, ni que sigui a nivell elemental. Això no obstant, els passos sifonats se superen amb cordes guia i l’ajuda dels monitors. El punt de trobada és al mateix carrer Gasòmetre, i el preu de l’activitat és de 40 euros per persona (30 euros en el cas dels socis del Centre Excursionista de Tarragona o familiars directes). Més informació a www.centreexcursionistatarragona.com.