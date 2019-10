Un atropellament posa en valor la demanda de passos elevats de l'AVV Sant Pere i Sant Pau

Una nena va resultar ferida en l’accident dos dies després que l’entitat es reunís amb el consistori

Els veïns de Sant Pere i Sant Pau van tornar a demanar aquesta setmana la construcció de passos de vianants elevats al carrer del bloc Sant Joan del barri, i amb raó. Poc abans de les 9 del matí d’ahir es va produir un atropellament a un pas de vianants situat davant el bloc Sant Joan, en què va resultar ferida una nena de set anys.Segons van informar fonts de la Guàrdia Urbana de Tarragona, l’incident va ocórrer mentre un grup de persones travessava el pas de vianants en direcció a la rambla de Sant Pere i Sant Pau.El vehicle circulava en direcció a l’església o a l’antiga carretera TP-2031. El conductor és un home, veí de Tarragona que va donar negatiu en alcoholèmia.Segons el comunicat policial, la menor no presentava, externament, ferides de consideració però es trobava desorientada. Els serveis d’emergència la van traslladar a Joan XXIII.En declaracions a aquest mitjà, el president de l’Associació de Veïns Sant Pere i Sant Pau, Lluís Trinitat, va explicar que ja fa temps que demanen a l’Ajuntament que es col·loquin aquests passos elevats: «Ho vam demanar fa dos anys, també l’any passat, i en la reunió que hem tingut amb l’Ajuntament aquest dilluns».Dos dies després de l’última vegada que els veïns van alertar de la necessitat d’elevar aquests passos de vianants, un nou accident en aquesta zona va tornar a demostrar que aquesta mesura és imprescindible. Trinitat va criticar també que «a més que és un carrer amb poca visibilitat, els cotxes i les motos circulen a una velocitat molt elevada».El president de l’entitat veïnal es va reunir amb els consellers Hermán Pinedo, Xavier Puig i Carla Aguilar per tractar les millores que s’han de dur a terme al barri i que fa temps que els veïns demanen. Segons Trinitat, els membres del consistori van prometre que durant el pròxim 2020 es durien a terme els arranjaments de la plaça de Catalunya i de la plaça de la Sardana, millores que, va dir Trinitat, «ja fa temps que haurien d’estar realitzades».Pel que fa a la construcció d’un gimnàs municipal al barri i de la construcció de pistes de futbol sala i bàsquet al pàrquing de camions, punt fosc que augmenta la sensació d’inseguretat dels veïns, «des de l’Ajuntament no ens han aclarit res», va assegurar Trinitat. «Tampoc hem arribat a cap conclusió en el tema dels passos de vianants elevats», va afegir el president de l’AVV Sant Pere i Sant Pau.Davant d’aquestes declaracions, el conseller de l’Ajuntament de Tarragona, Hermán Pinedo, va assegurar que en la reunió que van mantenir amb Trinitat van ser els mateixos membres del consistori els que van posar sobre la taula el tema dels passos elevats i el compromís de la conselleria de Territori és posar-los com més aviat millor.