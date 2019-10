Jil Love. l''artivista' tarragonina que es va despullar per la independència

Va participar, nua i només coberta amb missatges independentistes, a la manifestació del 26 d'octubre a Barcelona

El carrer Marina de Barcelona acollida dissabte la gran manifestació unitària del sobiranisme català en protesta per la sentència del judici de l'1-O.La concentració va reunir, segons la Guàrdia Urbana, 370.000 persones i va servir per a reclamar la llibertat dels presos polítics, entre els quals el sobiranisme hi afegeix els detinguts pels aldarulls dels últims dies arreu del país.En aquest tipus de concentracions solen realitzar-se activitats que complementen la manifestació, com ara actuacions castelleres o de grups i formacions musicals repartits al llarg del recorregut o en espais concrets.A la de dissabte, però, s'hi va sumar una nova de color fora de les protestes 'tradicionals'. Va ser la protagonitzada per la model Jil Love, nom artístic de la tarragonina Jordina Salabert.Love es va passejar nua per la concentració i només es tapava amb adhesius i consignes de suport al procés independentista.La seva 'passejada' per la manifestació la va recollir a les seves xarxes socials, on explicava que havia arribat des de Los Ángeles per participar-hi.Jordina Salabert, segons ella mateixa explica a la biografia de la seva web , és model, actriu i 'artivista' i es va criar a Tarragona, on va estudiar al col·legi Lestonnac. Va marxar cap a Barcelona als 19 anys i afirma que resideix actualment als Estats Units, on va marxar, «per amor».