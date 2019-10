Fins a 31 restaurants participen en les Jornades Romesco de Tarragona

L’Associació d’Hosteleria de Tarragona organitza per primer cop aquestes jornades en la 4a edició

La 4a Edició de les Jornades Gastronòmiques Romesco de Tarragona comptarà amb la participació de 31 restaurants de Tarragona en la primera ocasió que l’Associació d’Hosteleria de Tarragona Ciutat organitza aquestes jornades, del 5 al 17 de novembre.En la presentació, que ha tingut lloc al Teatret del Serrallo, el president de l’Associació d’Hosteleria, Javier Escribano, la directora de Comunicació i Relacions Internacionals del Port de Tarragona, Montse Adan, el director del Patronat de Turisme de Tarragona, Ángel Arenas, i el pescador serrallenc Pitu Mosquits, han coincidit en la importància d’aquestes jornades pel que fa a la gastronomia tarragonina.Escribano ha celebrat la bona «acollida» d’aquesta activitat per part de la ciutat, ja que és la primera que organitza l’associació que presideix. També ha explicat les dues modalitats en les quals es pot participar en les jornades: o bé fent una cassoleta, el què seria una degustació del romesco, o bé amb un menú que tingui també el romesco com a protagonista, en els dos casos amb una copa de cava de Juvé i Camps o una cervesa Magna de San Miguel, Escribano ha explicat també que el tret de sortida a aquestes jornades es donarà aquest cap de setmana amb la romescada popular al Serrallo el dissabte dia 2 i amb el concurs de Mestre Major romescaire el diumenge dia 3. El dimarts començaran les jornades gastronòmiques als diferents restaurants que hi participen.Per la seva banda, el director del Patronat de Turisme de Tarragona, Ángel Arenas, ha defensat que no tenien altra opció que «afegir-se a aquesta acció perquè, sense dubte, hi havíem de ser». Arenas ha assegurat que les jornades «encaixen perfectament en l’estratègia de promoció de la ciutat». «Els dos eixos estratègics de la ciutat, turísticament parlant són dos: el llegat històric i la mediterraneïtat, i en aquest segon eix la gastronomia és fonamental. No hi ha res més mediterrani i més tarragoní que el romesco», ha afegit Arenas.Montse Adan, en representació del Port de Tarragona, ha reconegut que quan l’Associació d’Hostaleria els va presentar aquesta proposta no van tindre «cap mena de dubte». «Des del Port apostem per la cultura d’una manera consolidada i pensem que una de les estratègies fortes que ha de seguir el Port és la de recuperar el nostre patrimoni, i dins d’aquest hi ha la gastronomia».Finalment, el serrallenc Pitu Mosquits va agrair, en nom del barri, que es recuperés aquesta jornada i va recordar que el romesco «és típic del Serrallo i havia quedat una mica oblidat per la gastronomia tarragonina».