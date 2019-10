Espimsa trasllada al govern el futur del pàrquing del Mercat Central

L’empresa aprova un pressupost de més de 3 milions d’euros pel compte d’explotació i estima les inversions en 9 milions més

El consell d’administració de l’empresa municipal de mercats Espimsa, presidit per Dídac Nadal (JxTGN), va celebrar una reunió monogràfica i va dividir en tres apartats el seu futur econòmic: compte d’explotació, possible compra del pàrquing que hi ha en el soterrani del Mercat Central i inversions previstes per al pròxim any 2020. Només el primer dels tres punts va quedar força clar, mentre que els altres es traslladaran al govern municipal perquè pregui les decisions que consideri més oportunes. Nadal va manifestar a aquesta redacció que «hem identificat les necessitats i l’Ajuntament haurà d’establir les prioritats».Espimsa necessita ingressar més de 835.000 euros per fer front al pagament de nòmines i a proveïdors, i per amortitzar crèdits bancaris heretats de l’anterior equip de govern municipal (PSC-PP). Nadal va dir que el pressupost corrent «ha estat aprovat», amb un import que supera els 3 milions d’euros. El president de l’empresa va dir que no volia «entrar» a comentar «qui havia votat» a favor o en contra, o s’havia abstingut, «perquè aquest no és un tema polític i sí de servei públic». De fet, segons va transcendir, el PSC es va abstenir i Ciutadans i la CUP van votar en contra.Pel que fa al capítol d’inversions, aquesta redacció va poder saber que es calcula que són necessaris 9 milions d’euros, sense IVA, sempre que Espimsa decideixi la compra del pàrquing del Mercat Central –actualment en règim de lloguer i fins a mitjans del pròxim any– per un import de 4,5 milions d’euros. Aquest va ser un dels punts de l’ordre del dia més debatuts pels consellers.Formacions com la CUP van decidir que Espimsa no ha de fer-se càrrec d’una inversió de 2,4 milions d’euros per dur a terme el projecte conegut com a Illa Corsini ni participar en la compra del pàrquing, i que ha de ser l’Ajuntament qui se’n faci càrrec. Amb relació a l’aparcament, Nadal també considera que «la decisió de què es vol fer l’ha d’adoptar l’Ajuntament», que podria adquirir-lo mitjançant l’empresa Aparcament Municipal de Tarragona. «Aquest tema ha quedat aparcat», va dir el president d’Espimsa, qui va apuntar que aquesta qüestió serà traslladada a l’Ajuntament, «que és el propietari».Nadal no va entrar a detallar les inversions que preveu dur a terme Espimsa en l’exercici del pròxim any 2020 ni va informar de la quantia perquè «no he sumat totes les partides». El president del consell d’administració sí que va dir que «les inversions es faran en funció del que digui l’Ajuntament».Laia Estrada, portaveu del grup municipal de la CUP i membre del consell d’administració d’Espimsa, va manifestar a aquesta redacció que «no aprovem operacions fetes amb anterioritat, com va ser la compra d’accions de l’empresa Lubasa per 7 milions d’euros ni inversions relacionades amb les obres del Mercat Central.La situació econòmica d’Espimsa és delicada, però amb l’aprovació del compte d’explotació podrà. Nadal està confiat en el fet que l’Ajuntament faci front a partides que són necessàries abans que finalitzi aquest any, entre altres les que es destinaran a pagar els sous dels treballadors de l’empresa. La diversitat d’opinions entre els diferents membres del consell d’administració només poden tenir una sortida adequada en funció de les decisions que, en les pròximes setmanes, pugui adoptar el govern municipal, d’Esquerra Republicana i En Comú Podem.