El Teatre Metropol, imatge del cupó de l'ONCE del diumenge

L'acció s'emmarca en la sèrie 'Ciudades a escena' que l'organització dedica als teatres més emblemàtics

Actualitzada 29/10/2019 a les 13:44

El Teatre Metropol de Tarragona protagonitzarà el cupó de l’ONCE del proper diumenge 3 de novembre en el marc de la sèrie Ciudades a escena que l’ONCE dedica als teatres més emblemàtics de les 50 províncies.L’acte de presentació del cupó ha tingut lloc aquest matí en un acte en el qual han intervingut Pau Ricomà, alcalde de l’Ajuntament de Tarragona; Enric Botí, delegat territorial de l’ONCE a Catalunya; Rafaela Pérez, vicepresidenta del Consell Territorial de l’ONCE Catalunya i Raquel Saavedra, directora de l’ONCE a Tarragona.L’alcalde de Tarragona, Pau Ricomà, ha agraït que «l’ONCE que s’hagi fixat en un dels nostres equipaments culturals històrics i més emblemàtics per dedicar un cupó. Però, per damunt de tot, em sento orgullós perquè la Fundació ONCE destaca del nostre Metropol el fet que sigui un teatre accessible a tothom, un teatre inclusiu per totes les persones amb discapacitat. I aquest és precisament el tarannà dels tarragonins i tarragonines, persones que ens esforcem diàriament per aconseguir l’accessibilitat universal per tothom».En paraules del delegat territorial de l’ONCE a Catalunya, Enric Botí, «aquest cupó és un homenatge al Teatre Metropol, a les sales, les institucions i els professionals que treballen perquè el teatre sigui un bé cultural accessible a tothom. Fer un teatre inclusiu per les persones cegues i per a totes les persones amb discapacitat és fer un teatre universal i un teatre millor».