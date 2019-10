El sindicat d'estudiants SEPC demana a la URV l'avaluació única

Avui comença la vaga indefinida a les universitats i demà i passat la faran als instituts

Actualitzada 28/10/2019 a les 21:16

El Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans de la Universitat Rovira i Virgili (SEPC-URV) vol que la universitat faciliti un sistema d’avaluació alternatiu a aquells estudiants que així ho desitgin, per tal que puguin assistir a les diferents mobilitzacions de protesta a la sentència del Tribunal Suprem contra els presos polítics sense perdre pràcticament tot el curs universitari.Així ho va demanar el sindicat al Rectorat de la URV, que encara ha de valorar la proposta i reunir-se, probablement aquesta mateixa setmana, per donar-los la seva resposta a la petició.L’avaluació alternativa consistiria a implantar l’avaluació única dels continguts del curs, és a dir, que els estudiants poguessin anar directament a l’examen final sense haver d’assistir obligatòriament a les classes ni ser avaluats durant el curs.El portaveu del SEPC del nucli del Campus Catalunya, Jorge Porres, va assegurar que volen una resposta «com més aviat millor», va explicar que demanen que hi hagi «un sistema d’avaluació alternatiu perquè els estudiants que vulguin puguin anar a les manifestacions, i que això no els afecti en l’àmbit acadèmic».Aquesta mesura ja va ser aprovada pel claustre extraordinari de la Universitat de Girona, a l’espera de l’aprovació per part del Consell de Govern. En el claustre extraordinari que es va fer a la URV, no es va tractar aquest tema però sí que es va aprovar el Manifest de rebuig de les condemnes dels presos polítics catalans i de la judicialització de la política, amb 58 vots a favor, 18 en contra, 2 en blanc i una abstenció. El manifest exigeix que les persones condemnades injustament o en presó provisional siguin posades en llibertat de manera immediata, el sobreseïment de tots els processos penals i administratius relacionats, i el retorn de les persones exiliades. També considera que una llei d’amnistia és la via preferent per reprendre el camí del diàleg.A més a més, avui comença la vaga indefinida d’estudiants universitaris convocada pel SEPC. Els dies 30 i 31, es farà als instituts. Precisament, aquesta vaga té com a objectiu exigir a les universitats aquest sistema d’avaluació alternatiu, i pel que fa als instituts, que no siguin penalitzades les faltes d’assistència. D’aquesta manera, facilitarien als alumnes que ho desitgin poder mobilitzar-se en rebuig a la sentència pels fets de l’1-o, sense que els seus estudis es vegin afectats.