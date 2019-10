El Parc de Nadal de Tarragona busca monitors

El proper dia 4 de novembre finalitza el termini per presentar-se a l’oferta de monitor

Actualitzada 29/10/2019 a les 13:57

Com cada any, el Club dels Tarraconins organitza el Parc de Nadal, un espai màgic que durant 9 dies estarà completament dedicat als més petits de la casa. Des del 27 de desembre fins al 4 de gener tallers, activitats, espectacles i moltes sorpreses esperen que arribi l’època més freda de l’any per fer gaudir als infants de la ciutat.Però per fer que aquest univers funcioni a la perfecció, es necessiten monitors i monitores disposats a participar en aquesta màgica aventura. Només és necessari disposar del títol oficial de monitor de lleure i voler viure aquesta emocionant experiència.Per presentar-se, s’ha d’accedir a la pàgina web del Club dels Tarraconins i omplir el formulari que hi ha disponible. ( http://www.tarraconins.cat/formularis ) La data límit és el proper dia 4 de novembre així que no us ho penseu gaire i afanyeu-vos per a poder ser part de l’equip del Parc de Nadal! Hi ha tallers de tota mena i per a tots els perfils de treballadors, des del reconegut taller de pintacares fins activitats de robòtica, manualitats o esports.Per més informació sobre el Parc de Nadal i l’oferta de monitoratge podeu enviar un correu a club@tarraconins.cat o trucar al 685 922 011.