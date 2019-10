Cortés: «Tenim l'oportunitat de tancar el règim bipartidista del 78»

El candidat d’ECP rep el suport del diputat Jaume Asens, qui critica Pedro Sánchez i Miquel Iceta

Cortés, contra el bipartidisme

El candidat d’En Comú Podem per Barcelona a les eleccions del 10 de novembre, Jaume Asens, ha participat en la presentació de la candidatura d’aquesta formació a la circumscripció de Tarragona, avui al matí a les escales de la Catedral.Asens ha dit que «Tarragona forma part de la muralla que volem construir per frenar a la dreta i formar un govern d’esquerres», i per aconseguir-ho «hem de ser forts i conservar el diputat Ismael Cortés», qui repeteix com a cap de llista a les comarques tarragonines.Asens ha dit que la seva formació aposta per «buscar sortides als treballadors de les centrals nuclears per quan aquestes es tanquin, defensar el Delta de l’Ebre i el desmantellament de la plataforma Castor».Asens ha alertat d’un possible acord del PSOE de Pedro Sánchez amb partir de dreta per poder formar govern i va «lamentar» que, a Catalunya, «el partit socialista hagi desconnectat de la societat, ja que només es fan visites a una part dels ferits –amb relació a la recent presència de Sánchez a Barcelona– i es negui a agafar el telèfon al Quim Torra, que és el president de la Generalitat ens agradi més o menys», la qual cosa «és un menyspreu a les institucions catalanes».Asens també ha criticat que el primer secretari del PSC, Miquel Iceta, «es negui a visitar els presos», i s'ha postulat a favor del «diàleg, que passa per tenir empatia i un reconeixement cap a l’altre». «Visitar els presos no significa estar d’acord amb ells», ha remarcat.El cap de llista d’ECP per Tarragona, Ismael Cortés, ha dit que el 10 de novembre «tenim l’oportunitat de tancar el règim bipartidista del 78» i «ens juguem el repartiment del joc i la correlació de forces». Cortés va apostar per treballar per «un govern multicolor d’esquerres».El candidat per Tarragona ha afirmat que la seva formació «apel·la al PSOE que sigui valent, que s’alliberi de la pesada càrrega del bipartidisme i la monarquia, i aposti per una transformació social i plural».Cortés ha fet una valoració positiva de l’enquesta publicada ahir pel CIS, que dona a la seva formació entre 8 i 9 diputats a Catalunya. El candidat s'ha mostrat convençut que «mantindrem el diputat per Tarragona».