Consens entre els candidats per Tarragona: les mercaderies han d'anar per l'interior

Els diferents candidats per les eleccions generals van debatre sobre el tercer fil i el transport de mercaderies

Actualitzada 29/10/2019 a les 11:16

Consens. És la paraula que va protagonitzar la taula rodona en la qual els candidats al Congrés i al Senat per la demarcació de Tarragona van participar ahir, organitzada per la Plataforma Mercaderies per l’Interior al Teatret del Serrallo. El consens es va aconseguir: tots creuen que en un futur les mercaderies han de ser transportades per l’interior i no per la costa. Laura Castel, cap de llista d’Esquerra Republicana al Senat, Santi Castellà, cap de llista, també pel Senat, del Partit Socialista, Ferran Bel, cap de llista al Congrés amb Junts Per Catalunya, Sergio del Campo, cap de llista al Congrés també amb Ciutadans i Ángeles Aguilera, cap de llista d’En Comú Podem pel Senat, van ser els ponents d’aquesta taula rodona que tenia com a objectiu debatre sobre la provisionalitat del tercer fil, el que és la instal·lació d’un tercer raïl a la via del tren per tal d’adaptar-la al sistema d’amplada europeu, fet que interessa econòmicament a empreses com el Port o les de la indústria química tarragonina.Tot i el consens al qual van arribar sobre que el transport de les mercaderies ha de ser reubicat a l’interior de la demarcació, no van coincidir tots en la forma. Mentre que JxCat, Ciutadans, ECP i PSC creien que cal reutilitzar el tram ferroviari en desús entre Reus i Roda de Berà, Laura Castel, d’ERC, va defensar que cal fer una doble plataforma segregada, és a dir, la construcció una nova infraestructura ferroviària exclusiva per a les mercaderies. Davant aquestes posicions, alguns assistents del públic van recordar als ponents que l’opció de reutilitzar aquest tram és totalment inviable per diversos motius: és una via única, que passa pel centre de poblacions, com Roda de Berà, i que en molts trams està en unes condicions pèssimes. Per tot això, es va arribar a la conclusió que aquest tram no era compatible amb el que requereix la reubicació del transport de mercaderies, fet que va reforçar la proposta de Castel de construir una nova via.Pel que fa a la provisionalitat del tercer fil, hi va haver més discrepàncies que en el tema anterior. La candidata d’ERC va donar unes dades molt il·lustratives, com ella mateixa les va anomenar, per demostrar que el tercer fil hauria de ser el màxim provisional possible: amb la instal·lació d’aquest tercer raïl, «el transport de mercaderies s’incrementarien en un 710%, i els fluxos, per tant, es multiplicarien per 8, amb més trens i més llargs, alguns amb matèries perilloses». El principal problema d’aquests fluxos es que passarien per dins els nuclis urbans. Castel també va defensar que això provocaria un deteriorament del servei amb, per exemple, límits de velocitat a 60 km/h en trens de passatgers.Santi Castellà, cap de llista del PSC pel Senat, va defensar la importància del consens entre els diferents polítics de la demarcació perquè, va assegurar, «tot arriba tard i malament». També va remarcar la voluntat política del ministre de l’Interior en funcions, José Luis Ábalos, a l’aconseguir que el tram del Corredor del Mediterrani fins a Almeria es posi en funcionament aviat. Castel va defensar que el tercer fil és necessari, però de manera provisional, i va apostar també, en un primer moment, per la línia de Reus a Roda.Per la seva banda, el candidat al Congrés per Ciutadans, Sergio del Campo, va posar èmfasi en què «cal prendre una decisió de la qual no ens en penedim després, per una falta de consens». Com els altres ponents, va apostar per reubicar el transport de mercaderies per una línia interior que, segons va assegurar, la formació taronja ja fa temps que defensa. Del Campo va posar sobre la taula una paraula que també va marcar el debat: lobby. El cap de llista de Ciutadans va defensar que els diferents diputats de la demarcació de Tarragona que arribin a les institucions de Madrid haurien de deixar els colors polítics de banda i crear un lobby per lluitar pel territori.Ferran Bel va ser l’únic que va discrepar sobre la provisionalitat del tercer fil. «Ara per ara no és realista no plantejar-se el tercer fil», va reconèixer Bel. I va argumentar que l’aposta per la infraestructura del tercer fil ha estat tal i ha tardat tant que perdria la credibilitat de provisional: «la solució d’avortar seria un error». I va assegurar també que si hi hagués una voluntat política real, «aquest tema hauria d’estar tancat». Tot i això, Bel va creure imprescindible que es dugui a terme el traçat interior i va defensar que té molt de sentit, «no només per la comoditat dels veïns, sinó que té tot el sentit econòmic i tota l’eficiència racional de la planificació d’una infraestructura d’aquestes característiques».Ángeles Aguilera, candidata al Senat per ECP, va començar defensant la posició de la seva formació, assegurant que «les polítiques de gestió que s’estan fent al Camp de Tarragona i a les Terres de l’Ebre demostren que interessa més que funcionin millor entre Tarragona i Barcelona que entre les poblacions d’aquí». Aguilera també es va mostrar a favor de què el transport de mercaderies es traspassi a un traçat interior, apostant pel tram de Reus a Roda, abans que el públic els fes saber que no era factible de cap de les maneres. La candidata d’ECP, va manifestar que «no té massa sentit que, una vegada entri en funcionament el tercer fil, els passatgers hagin d’anar per l’interior i que les mercaderies passin per la costa, tenint en compte l’impacte ambiental que pot tenir i tenint en compte, també, que passa pel costat de l’Amfiteatre».En referència a la proposta de crear un lobby que va fer durant el debat Sergio del Campo, els diferents candidats van mostrar el seu acord en què seria important per Tarragona, tot i que Bel va recordar que no només depèn «dels cinc que estem aquí asseguts»Ricard Lahoz, moderador de la taula rodona, va lamentar la falta del representant del Partit Popular de Tarragona, que va decidir no assistir a l’acte organitzat per la Plataforma Mercaderies per l’Interior.