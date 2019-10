Una tarragonina és la imatge de marca de la setena aerolínia del món

Sílvia de Haro era professora de dansa quan va rebre la proposta del director del Centre d’Estudis Aeronàutics de fer el curs d’hostessa

Fa poc més de dos anys Sílvia de Haro era professora de dansa i havia treballat de comptable en una empresa que va tancar. Actualment, és hostessa de cabina de la Xina Eastern Airlines, la setena companyia del món i segona del país asiàtic, i s’ha convertit en la imatge de la marca. La seva vida va començar a canviar la primavera del 2017 quan Carles Ferré, director del Centre d’Estudis Aeronàutics (CEAE), amb seu al carrer Eivissa de Tarragona i homologat per l’Agència Estatal de Seguretat Aèria, dependent del Ministeri de Foment, va posar-se en contacte amb ella perquè pensava que complia totes les característiques per realitzar el curs, després de veure el seu currículum a Infojobs.La companyia xinesa es va fixar en ella i, poc després d’aprovar els exàmens, va viatjar tres mesos al país asiàtic per fer un curs de preparació que va superar. Els seus coneixements del món de la dansa l’han ajudat a obrir-se camí en aquesta empresa que té una flota de 720 avions i una plantilla de 12.000 treballadors. No hi ha festa que organitzi la companyia, com la del seu cinquantè aniversari, en què no hi participi en els espectacles de dansa.De Haro ha comentat a aquesta redacció que «el fet d’assistir a actes és sempre un plaer, et dona l’oportunitat d’introduir-te una miqueta més en la cultura xinesa, la seva manera de fer i, també, conèixer gent molt agradable». La tarragonina va dir que «als xinesos els agraden molt les gales amb música, dansa i interpretació en directe, i en fan moltes durant l’any per infinits i diversos motius, com jubilacions, el dia de la dona treballadora o aniversaris del Partit Comunista, i és en aquestes activitats on em demanen que balli».De Haro recorda que va fer el curs d’hostessa de cabina «entre l’abril i el juliol del 2017 a la CEAE de Tarragona i, un parell de setmanes abans dels exàmens d’AESA, el director del centre ens va comentar que ja podíem anant entregant CV a les companyies». «Les primeres que es van interessar van ser Xina Eastern Airlines, la que vaig escollir, i Qatar Airlines, però tenia molt clar que no em veia vivint a Doha», va apuntar. Actualment, «faig la ruta Madrid-Shanghai», va dir, i «la meva vida es mou, sobretot, entre aquestes ciutats i Cambrils».Després de més de dos anys residint a Shanghai, De Haro considera que aquesta «és una bona ciutat, on el clima és el mateix que el de casa nostra i, com és molt gran, et trobes de tot, zones d’interès culturals, moltíssims centres comercials i la zona financera, Pudong, que és molt atractiva des del punt de vista arquitectònic per la diversitat de gratacels que hi ha».De Haro treu importància al fet que en les imatges promocionals de la companyia ella aparegui en un pla predominant i sigui la única treballadora no xinesa. «Com he dit, els agrada molt el fet que sigui ballarina», va dir. Ara, De Haro pot fer realitat un dels objectius que es va fixar quan va decidir fer els estudis d’hostessa de cabina, com era «poder compaginar la dansa amb una nova professió». La proposta que li va fer Ferré no només va comportar a De Haro fer un pas de gegant professional, sinó que va contribuir a obrir una porta inesperada en la seva vida que, des que va fer el curs d’hostessa de cabina ha vist com se li han obert moltes portes més en la companyia xinesa.