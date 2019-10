Òmnium lamenta la limitació a 25 autoinculpacions al dia fixada pel TSJC

Una seixantena de tarragonins feien cua a primera hora del matí al Jutjat de Guàrdia

28/10/2019 a les 20:12

Mauri diu que serà massiva

La vicepresidenta tercera d’Òmnium Cultural, Clàudia Pujol, va acompanyar els tarragonins que ahir al matí van iniciar la campanya d’autoinculpació davant la sentència del Tribunal Suprem pel procés.Prop d’una seixantena de persones van fer cua a les portes del Jutjat de Guàrdia, però la majoria no van poder realitzar els tràmits corresponents per autoinculpar-se. La sorpresa va ser quan van rebre la notícia que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) va decidir que només vint-i-cinc persones es poden autoinculpar en un mateix dia i jutjat.En l’escrit, el TSJC informa que s’ha pres l’acord de «limitar l’accés a les instal·lacions del Jutjat de Guàrdia, de tal manera que només pugui accedir un denunciant cada vegada, amb un límit diari que pot ser aproximadament de 25 persones, en funció dels mitjans amb els quals compti cada partit judicial, impartint als Mossos d’Esquadra i al personal de seguretat les instruccions oportunes».Al voltant de les 11 del matí, Pujol va sortir del jutjat per informar les persones que feien cua que els havien facilitat uns formularis per presentar una reclamació davant la Unitat d’Atenció Ciutadana, del Consell General del Poder Judicial.Amb referència al fet de limitar a vint-i-cinc les persones que es poden autoincultar en un dia, Pujol va dir que «és l’atac més gran a la democràcia des del franquisme». «Diuen que la mesura és per no col·lapsar el dia a dia del Jutjat de Guàrdia, quan en una hora s’haurien presentat totes les autoinculpacions», va comentar la representant d’Òmnium.Lluís Jové i Pep Prats, dues de les persones que no van poder accedir-hi a l’interior del jutjat per autoinculpar-se, van explicar a aquesta redacció els motius de la seva «indignació» i van anunciar que «denunciarem al jutge per no deixar-nos presentar una denúncia davant d’ell».Jové va dir que «no se’ns pot prohibir entrar al jutjat per posar una denúncia» i va recordar que «fa un any Tercera Joventut per la República i Taca d’Oli vam presentar unes 1.300 autoinculpacions davant la Fiscalia, totes juntes, i no vam tenir cap problema».Per la seva banda, Prats, molt molest per la mesura del TSJC, va parlar de «censura» i va afirmar que «no poder presentar la denúncia d’autoinculpació és una indefensió total amb la qual no hi podem estar d’acord de cap manera».El vicepresident d’Òmnium, Marcel Mauri, va fer una crida ahir dilluns perquè la campanya d’autoinculpacions que promou l’entitat sigui la més «massiva» de la història de Catalunya. Mauri, va argumentar que si s’ha condemnat líders polítics per haver-se «manifestat pacíficament el 20-S i votat l’1-O», s’ha d’estendre també a més de dos milions de persones.El vicepresident d’Òmnium va recordar que els polítics presos «no prenien les decisions sols» i que estaven acompanyats per les entitats i la ciutadania de Catalunya, que van actuar de manera lliure en el marc d’un acte que consideraven del tot democràtic.Centenars de persones van secundar la campanya d’Òmnium i van fer cues a les portes de la Ciutat de la Justícia de Barcelona per presentar un escrit d’autoinculpació. Van aconseguir presentar 188 denúncies.També va ser molt elevada la participació a Girona, mentre que a Tarragona bona part de la cua es va desfer quan va arribar la notícia que només s’acceptaria la presentació d’un nombre no superior a les vint-i-cinc denúncies.Durant l’atenció als mitjans de comunicació, Mauri va definir el gest de centenars de ciutadans com a «personal» i «solidari», i va dir que és una «reafirmació» del fet que no es considera que el president d’Òmnium, Jordi Cuixart, i la resta de presos per l’1-O hagin comès cap delicte.L’organització va explicar que més de 10.000 persones s’han descarregat el formulari per autoinculpar-se des que es va presentar la campanya. «Volem que sigui massiva», va dir Mauri, qui va pronosticar que «els pròxims dies més gent s’hi seguirà sumant».Per altra banda, el vicepresident d’Òmnium va afirmar que desconeix les conseqüències penals que pot tenir aquesta campanya per les persones que la secundin i va recordar que al llarg de la història de Catalunya se n’han fet iniciatives com la que va començar ahir al matí a tot el territori català.