L'Ajuntament de Tarragona suspèn l'aprovació definitiva del pla de Parcel·les Iborra

Un grup de propietaris va presentar al·legacions contra diversos aspectes del projecte de reurbanització de la zona

Actualitzada 27/10/2019 a les 19:20

La Junta de Govern Local va suspendre l’aprovació definitiva del projecte d’urbanització de les parcel·les Iborra, en la reunió celebrada el passat divendres, «per raó de defectes esmenables». La passada primavera un elevat nombre de veïns de la zona van presentar al·legacions al projecte, en disconformitat amb diferents aspectes, com qui ha d’assumir el cost de la construcció de serveis com el clavegueram o l’enllumenat, o l’aportació econòmica que haurà de fer cada propietari.El president de la Junta de Cooperació, Jordi Turmo, va manifestar ahir diumenge a aquesta redacció que desconeixia la decisió adoptada per la Junta de Govern Local i va comentar que espera que «ens la notifiquin per escrit». El projecte urbanístic afecta una àmplia zona on fa molts anys es van construir cases, localitzada entre l’Ermita de la Salut i la Vall de l’Arrabassada, en les poximitats de les instal·lacions esportives del Club Gimnàstic.Turmo va apuntar que «fa un parell de setmanes ens vam reunir amb el regidor de Territori –Xavi Puig– i tècnics municipals, ens van dir estaven estudiant les al·legacions i que preparaven un escrit». «Ens van assegurar que canviarien algunes coses», va afirmar. El projecte preveu l’ampliació de carrers i l’habilitació d’espai per a la construcció d’entre 50 i 75 habitatges, i l’ordenació urbanística d’aquesta zona de la ciutat que, en el futur, enllaçarà amb el barri de la Vall de l’Arrabassada.Turmo va recordar que, entre les moltes al·legacions presentades, «per unes 25 o 30 persones», hi ha «temes econòmics com el fet que pensem que el repartiment de costos ha de ser més just». Aquests veïns també es mostren disconformes amb el fet que «considerem que nosaltres no hem de pagar tot el projecte pel que fa a l’ampliació de la xarxa de clavegueram, aigua o llum, entre altres». Si la decisió de suspendre l’aprovació definitiva del projecte «és perquè s’han de revisar algunes coses, llavors estem d’acord, però no disposem de la informació», va insistir el president de la Junta de Cooperació.La intervenció urbanística en les Parcel·les Iborra bé de lluny, però no va ser fins a mitjans de l’any passat que es va començar a veure la llum a la sortida del túnel. No obstant això, el projecte de l’Ajuntament va aixecar una forta polèmica entre dos sectors de la zona, els partidaris del projecte i aquells que discrepaven. «La reparcel·lació només afavoreix als grans propietaris i a la resta ens empobrirà», denunciava un dels afectats, Jordi Turmo, l’actual president de la Junta de Cooperació, el mes de juny de l’any passat.El llavors regidor d’Urbanisme, el socialista Josep Maria Milà, informava que la urbanització d’aquest espai tindria un pressupost aproximat de 2,8 milions d’euros, que es repartiran entre els propietaris de les diferents finques segons la grandària d’aquestes. «L’aprovació definitiva de la urbanització de les Parcel·les Iborra arribarà després de l’estiu», deia Milà, qui va recordar que el projecte ja es va aprovar inicialment el 2011.El mes de maig passat l’ara president de la Junta de Cooperació va argumentar que «els propietaris de parcel·les d’uns 400 metres quadrats hauran de pagar de mitjana 30.000 euros per la urbanització, mentre que als de les més grans els sortirà per entre 300.000 i 400.000 euros, amb la gran diferència que podran fer negoci, ja que podran construir fins a 24 habitatges».