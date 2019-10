El Serrallo acull una fideuada solidària per eradicar la pòlio

El Rotary Club Tarragona ha organitzat aquest dinar amb l’objectiu de recaptar fons per vacunes

Actualitzada 27/10/2019 a les 19:52

El Rotary Club

El Rotary Club Tarragona va organitzar ahir una fideuada solidària al Serrallo, davant la Confraria de Pescadors, per recaptar fons amb l’objectiu d’eradicar la pòlio, una malaltia de transmissió humana amb casos únicament a Paquistan i Afganistan.El president, Alejandro Romeo, va explicar que «en els països desenvolupats ja no queden casos d’aquesta malaltia, perquè aquí hi ha vacunes». «Aquest acte és per recaptar fons per aconseguir que aquestes vacunes arribin a aquests països, amb un índex molt alt de pobresa i que estan en guerra», va afegir Romeo.El dinar va comptar amb molts col·laboradors, principalment la Confraria de Pescadors del Serrallo, que va cuinar tota la fideuada de forma gratuïta de manera que els 5 euros que costava cada plat anaven destinats íntegrament a la causa solidària.«La pòlio és una malaltia de transmissió humana i vam decidir dedicar el recapte de fons a aquesta malaltia perquè, si aconseguim eradicar-la, seria la segona malaltia d’aquestes característiques de transmissió amb la qual s’acabaria, després de la virola», va explicar Romeo. El president del Rotary Club Tarragona va afegir que «es tracta d’una malaltia que fins fa 5 anys provocava 200.000 morts a l’any, sobretot en països del tercer món». Romeo es va mostrar satisfet i va assegurar que estaven «molt contents per la resposta popular».El Rotary Club Tarragona va organitzar aquest acte després que el passat dia 25 d’octubre, en commemoració del Dia Mundial de la Pòlio, convidés a diferents experts i afectats per la postpòlio a una taula rodona per donar a conèixer la problemàtica de les persones que pateixen aquesta malaltia. Es calcula que a Catalunya hi ha uns 8.000 afectats per la postpòlio, aproximadament, mentre que a tot l’Estat són uns 50.000 els malalts.El president del Rotary Club Tarragona, el degà dels tres Rotary que hi ha a la ciutat, Alejandro Romeo, va comentar que «es tracta d’un club en el que preval la diversitat de tot tipus, com de professions o de raça, és a dir, que intenta fomentar la diversificació a tots els nivells». També va explicar que es tracta d’un club internacional i que hi ha més de 35.000 clubs Rotary i aquí a Tarragona n’hi ha dos juntament amb l’organitzador de l’acte: el club Rotary Tarraco August i el club Amistat Hispano-marroquí.