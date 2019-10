Hi haurà encartellada i el paper servirà per «netejar la merda»

La plaça Imperial Tàrraco tornarà a ser, la tarda d'aquest dissabte, el focus d'una manifestació independentista, a partir de les 19 hores.En la convocatòria, anuncien una «encartellada durant el recorregut» i també recomanen portar «paper de vàter: hi ha molta merda per netejar!».A banda, a Barcelona està prevista una altra manifestació, al carrer Marina, per criticar la «repressió de l'Estat». Òmnium Cultural i Assemblea Nacional Catalana en són els convocants d'aquesta.