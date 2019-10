Han partit de la plaça de la Font i han acabat llençant rotlles de paper higiènic a la Imperial Tàrraco

Actualitzada 26/10/2019 a les 20:26

Perquè «hi ha molta merda per netejar!», segons el lema de la Manifestació Unitària de Tarragona, centenars de persones han sortit a la ciutat tarragonina per protestar contra la sentència contra els polítics presos.A les 19 hores s'ha reunit tothom a la plaça de la Font des d'on, poc a poc, han marxat cap a la plaça Imperial Tàrraco.Una vegada allí, han llençat rotlles de paper higiènic com a simbologia del que, segons els manifestants, calia «netejar».Aquesta manifestació s'ha iniciat dues hores després de la que ha omplert els carrers de Barcelona.