Tarragona reclama a la Rambla Nova la llibertat dels presos independentistes

Milers de persones participen a la marxa unitària

Actualitzada 25/10/2019 a les 21:09

Milers de persones a #Tarragona a la manifestació per la llibertat del Joan, la Laura i el David, i de totes les persones empresonades!

No esteu soles!!!#Llibertatpresospolítics pic.twitter.com/PCxO5McusH — Laia Estrada (@EstradaLaia) October 25, 2019

Milers de persones han participat aquest divendres al vespre a la manifestació unitària convocada per les entitats sobiranistes de la ciutat de Tarragona.El punt de trobada, a les 7 de la tarda, ha estat la plaça Imperial Tarraco. Allí als concentrats s'han incorporat els manifestants que han participat en un acte al barri del Serrallo, dedicat a la Laura Solé i la resta de detinguts i en el qual ha actuat la colla Xiquets del Serrallo.Des de la gran rotonda de la Imperial Tarraco els manifestants han enfilat Rambla Nova amunt, fins a arribar al Balcó del Mediterrani, on s'han fet els parlaments per a reclamar la llibertat dels presos independentistes, tant els condemnats per la sentència del judici de l'1-O com els detinguts dels CDR i els joves que van participar en les protestes per la sentència.Entre les persones que han intervingut en l'acte hi havia la mare del David Solé, Marta Doménech que ha reclamat als presents «anar amb compte i ser més intel·ligents», que els que exerceixen la repressió contra els drets i les llibertats dels catalans.