La temporada teatral oferirà gairebé 200 espectacles a Tarragona

Pau Ricomà va presentar ahir la nova temporada teatral amb el llibret ‘Torna el Teatre’

Actualitzada 25/10/2019 a les 09:02

L’alcalde de Tarragona, Pau Ricomà i el director de Cultura, Carles Figuerola, van presentar ahir al vestíbul del Teatre Tarragona la nova temporada teatral a la ciutat, des d’aquest octubre fins a l’abril de l’any vinent.Aquesta nova campanya comptarà amb gairebé 200 actuacions, entre les quals destaquen el festival internacional de jazz al carrer Dixieland, que celebrarà la XXVI edició, i el retorn de Paco Ibáñez a Tarragona, amb un recorregut de les cançons més representatives de la seva carrera. Figuerola va assegurar que en l’acte només es presentaven totes aquelles actuacions que «d’alguna manera estan relacionades amb l’Ajuntament», ja que aquest va proposar participar-hi juntament amb les demés entitats. Figuerola va recordar també que els presentats ahir «no són tots els espectacles que hi haurà a Tarragona durant la temporada, n’hi ha molts més programats per altres espais».Per la seva banda, Ricomà va defensar que «Tarragona té molt talent i la nostra obligació és que se senti i es conegui». «La programació de teatres ens enorgulleix com a ciutat i és un reflex del múscul cultural de Tarragona, una programació que hem fet entre tots: entitats, creatius, actors, músics, Ajuntament, etc... Cultura amb majúscules, per una ciutat amb vitalitat», va afegir el també conseller de Cultura del consistori.A més, el cicle OFF Km 0, amb segell de proximitat, en el que s’engloben les entitats i les produccions locals, repeteix per segon any consecutiu.Un total de 15 propostes molt diverses, que inclouen el concert solidari del cor Barcelona Soul Choir organitzat per Mans Unides, el 40è aniversari de l’Agrupació Sardanista Tarragona Dansa, els concerts de la Banda Unió Musical de Tarragona o Els Pastorets de la Cia. La Golfa i els de la Salle. Una altra iniciativa que també destaca en aquest apartat és el XXV Festival Juvenil de Teatre Grecollatí, adreçat als estudiants de llengua i cultura clàssiques.Figuerola va explicar que «hi ha altres activitats culturals en espais de referència com la Sala Trono, amb una programació de teatre més avanguardista, i el Magatzem, amb una programació de petit format». El director de Cultura va elogiar el cicle de teatre pedagògic Les escoles van al teatre, «precursor a Catalunya i la Generalitat, que de cara a l’any que ve s’hi apunta i ho promocionarà a diferents ajuntaments i, fins i tot, hi col·laborarà econòmicament».La programació també inclou la 7a Temporada Simfònica de l’Orquestra Simfònica Camera Musicae que oferirà sis concerts amb músics de primer nivell.