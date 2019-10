L'Escola de Rem del Nàutic recupera sis bots entre canyes davant de la Pineda

La força de l’aigua va trencar tres embarcacions i va destrossar l’embarcador, que haurà de ser reparat per poder tornar-lo a utilitzar els remers

Actualitzada 24/10/2019 a les 20:49

Valoració de danys

El vaixell de @CCS_Tarragona ha recuperat diverses embarcacions del @RCNTarragonaRem que van desaparèixer durant la nit de dimarts arrossegades per l’aigua i pel vent. Bona feina! pic.twitter.com/UDbsSImj69 — Port de Tarragona (@PortdeTarragona) October 24, 2019

La tempesta del passat dimarts a la nit va causar greus danys en les instal·lacions de l’Escola de Rem del Reial Club Nàutic de Tarragona, localitzada en el tram final del riu Francolí. La gran quantitat d’aigua que va baixar, acompanyada de massa arbòria, va arrencar l’embarcador, va trencar tres embarcacions i va arrossegar mar endins sis bots destinats a la iniciació a aquest esport. L’entrenador Alejandro Dimidi va relatar a aquesta redacció que van trobar els bots «al dic de Vila-seca, a uns tres quilòmetres i mig de distància». El dimecres, personal de l’Autoritat Portuària i remolcadors de Renave van localitzar els bots parcialment ocults per una enorme quantitat de canyes i altres espècies arbòries que es van acumular a la platja de la Pineda.Dimini i el també entrenador de l’Escola de Rem Borja Rueda van dedicar bona part de la jornada d’ahir a rescatar els bots. A mitja tarda les embarcacions ja es trobaven a terra, a punt de ser traslladades en vehicle fins a les instal·lacions del Club Nàutic. «És desolador», va dir Dimidi, molt afectat per les conseqüències de la tempesta en el lloc habitual d’entrenament dels remers tarragonins.Dimidi va explicar que la nit de la tempesta «vam marxar de l’escola a les 8 de la tarda i el llit del riu estava baix, però una hora més tard em van trucar per dir-me que l’aigua arribava a la part superior del pont: no m’ho podia creure». L’endemà «vam comprovar que algunes embarcacions que teníem a terra havien desaparegut i altres van aparèixer trencades per la força de l’aigua». Els sis bots recuperats ahir a la Pineda «són d’iniciació» i els que més van rebre «són de més qualitat i fa molts anys que estan al club».Alejandro Dimidi dedicarà la jornada d’avui divendres a avaluar les pèrdues ocasionades per la riuada. Els danys més importants es deriven de les destrosses ocasionades en l’embarcador. «Ara per ara no sabem si es podrà arranjar o si s’haurà de posar un de nou», va dir. Mentrestant no es troba una solució, «necessitaríem tenir un provisional com més aviat possible i també parlarem amb l’Ajuntament perquè ens deixi portar els alumnes a les piscines municipals com la del Serrallo». La nova situació «ens obliga a replanificar els entrenaments» va dir l’entrenador. «És com si ens haguéssim tallat les cames perquè necessitem l’embarcador per poder fer el nostre esport». «Estic convençut que l’Autoritat Portuària ens donarà un cop de mà, com va fer fa un any quan va dragar el riu per poder disposar de més fondària», va dir.Un antic remer del club va visitar ahir a la tarda l’Escola de Rem. Alfredo Pons va dir que «tenia onze anys quan vaig començar a entrenar i l’embarcació que utilitzava era una de les que l’aigua ha trencat». «He passat moltes hores en aquest bot i espero que tot torni a la normalitat com més aviat millor», va comentar.