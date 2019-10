Els veïns de Parc Francolí es tornen a concentrar en contra del CPO

Creuen que el Centre Penitenciari Obert pot aumentar la inseguretat que ja pateix el barri

Actualitzada 25/10/2019 a les 08:46

L’Associació de Veïns de Parc Francolí es van tornar a concentrar ahir, al final de l’avinguda Lluís Companys, per mostrar el seu rebuig a la construcció del Centre Penitenciari Obert (CPO) que l’Ajuntament de Tarragona ja ha «adjudicat extraoficialment», segons explicava Jordi Miguel, president de l’entitat veïnal, que afegia que el consistori «encara no els ha comunicat res, tot i que com a part afectada ens ho haurien de fer saber».Miguel va defensar que el parc en el qual es vol construir el centre «no és un tema només de barri que ens afecti a nosaltres, creiem que el parc és l’artèria verda de la ciutat, on hi ha molt usuaris que venen a fer esport, a fer pícnic, a passejar amb els nens i és una zona que no està prou explotada i que té moltes mancances». «A la zona li falta llum i hi ha actes vandàlics i creiem que amb aquesta construcció la inseguretat augmentarà», va afegir Miguel.L’AVV Parc Francolí s’ha concentrat ja tres cops aquest mes i ho faran cada dijous, fins l’últim de novembre, a les 19 hores. El dia 7 de novembre faran una manifestació. «Suposo que serà per aquí el barri, encara no tenim l’itinerari tancat perquè ens falta el vistiplau de l’Ajuntament», va explicar Miguel. El president de l’entitat va assegurar que havien tingut una reunió amb l’Ajuntament de Tarragona i amb la Generalitat abans de l’estiu «i des d’aleshores no ens hem tornat a trobar».«El dia 11 tenim una reunió, juntament amb la Federació d’Associacions de Veïns de Tarragona (FAVT), amb l’Ajuntament i suposo que aquell dia ens comentaran alguna cosa», va explicar Miguel. I va reconèixer que «quan sabem segur que es construirà el Centre Penitenciari Obert ja veure si prenem altres mesures. Miguel també va comentar que la Ciutat de la Justícia i l’Arxiu judicial, que haurien d’anar al costat del centre, «es van vendre com el més important i es veu que ara, segons ells per temes econòmics, ha quedat en segon pla i només es preveu la construcció del CPO». «La construcció de la Ciutat de la Justícia anirà en funció del finançament que es pugui treure de la venda de terrenys i d’altres coses però no veiem factible que es puguin aconseguir aquests diners i per tant encara s’endarreriria, tranquil·lament podem anar fins als 10 anys fins que es pugui començar a construir», va reconèixer Miguel.El president de l’AVV Parc Francolí va assegurar que «inclús hem plantejat que es canviï d’ubicació, fer-lo per l’entrada, per Pont i Gol, que és un lloc més transitat i amb més il·luminació i hi passa més gent, i creiem que així la seguretat augmentaria».