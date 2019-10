El cementiri de Tarragona, preparat per la festivitat de Tots Sants

Com cada any, el cementiri s’adapta al dia per facilitar l’accés a tots aquells que vulguin anar a visitar els seus difunts

S’acosta la festivitat de Tots Sants i, com cada any, es preveu una gran afluència de visitants al cementiri de Tarragona per recordar els seus difunts.Per aquest motiu, el cementiri facilitarà les vies d’accés. Des del dia 26 d’octubre fins el dia 2 de novembre, l’espai estarà obert ininterrompudament des de les 9 hores del matí fins les 18 hores de la tarda. A part de l’habitual entrada al cementiri, també s’habilitarà la porta del Camí del Lorito (davant el pàrquing de la rotonda) els dies 31 d’octubre i 1 de novembre, també en horari de 9 h. a 18 h., i el 2 de novembre , de 9 h. a 14 h., per tal de que l’accessibilitat sigui l’òptima, descongestionant l’entrada principal i permetent un millor accés a les persones amb mobilitat reduïda.També com cada any, el cementiri disposarà d’un punt d’informació, a l’entrada principal, perquè els assistents puguin consultar i buscar la ubicació de les persones inhumades. A més, hi haurà un servei de cadires de rodes i de scooters elèctrics per aquella gent que tingui dificultats de mobilitat.Pel que fa a les cerimònies litúrgiques, a la capella del cementiri de Tarragona se celebrarà el Sant Rosari el dia 1 de novembre a les 16 hores. El dia 2 de novembre, diada dels fidels difunts, s’oficiarà la Santa Missa a les 8 hores (en català), a les 10 hores (en castellà) i a les 12 hores (en català).Amb motiu de l’aproximació de la festivitat de Tots Sants, el cementiri de Tarragona estrenarà, el dia 30 d’octubre, pàgina web. Les persones que així ho desitgin podran conèixer la història de l’espai així com imatges de l’equipament propietat de la Fundació Hospital de Sant Pau i Santa Tecla. A la web www.cementiritarragona.cat, els internautes també podran informar-se sobre l’actualització dels serveis i les tarifes del cementiri de la ciutat. Una altra de les accions d’aquesta tardor al cementiri és l’organització d’una visita guiada el pròxim diumenge 10 de novembre a càrrec dels experts de l’empresa Argos Turisme.