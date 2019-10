Repsol arriba a l'equador de la parada del Complex Industrial de Tarragona

Entre els treballs que s'estan realitzant hi ha la substitució d'una turbina de vapor al cracker i dels cremadors de dues torxes

Actualitzada 24/10/2019 a les 19:25

La parada programada de Repsol a les seves instal·lacions del Complex Industrial de Tarragona han arribat ja a l'equador. Els treballs, que van començar el passat 1 d'octubre, han comportat l'aturada de les plantes químiques de Butadiè, Poliolefines (PBD i PP) i Olefines (cracker). Les unitats de refinació, per la seva banda, continuen en funcionament.Repsol està aprofitant les tasques per realitzar inversions en seguretat, innovació tecnològica i medi ambient, així com tasques d'inspecció, manteniment, reparació i neteja d'equips. El pressupost total de la parada s'enfila als 100 milions d'euros i està previst que acabi aproximadament a mitjans de novembre.Entre els treballs que s'estan realitzant hi ha la substitució d'una turbina de vapor al cracker i dels cremadors de dues torxes.