L'Ajuntament de Tarragona negocia amb Foment una rotonda a l'N-340 a Torreforta

El govern municipal es decanta per instal·lar un semàfor a Cala Romana per accedir a la zona del Club Tennis Tarragona

Actualitzada 23/10/2019 a les 21:52

«Fa anys que la demanem»

L’Ajuntament de Tarragona negocia amb el Ministeri de Foment la construcció d’una rotonda a l’N-340, a l’altura de Torreforta i per facilitar l’accés a la carretera que comunica aquest barri de Ponent amb Salou. El regidor de Territori, Xavi Puig, va manifestar a aquesta redacció que la rotonda de Torreforta «és de la màxima prioritat i negociem amb l’Estat perquè la construeixi». Pel que fa a la demanda que des de diferents sectors de la ciutat es fa per construir una rotonda a Cala Romana, a l’altura del Club Tennis Tarragona, Puig va dir que «no és una prioritat i no esperarem al fet que Foment ens traspassi aquest tram de la Via Augusta i nosaltres posarem un semàfor». Aquesta instal·lació «és millor que una rotonda, ja que facilita creuar a la gent que utilitza la parada d’autobús que està a l’altra banda», va dir Puig.Precisament, el passat dimarts la Coordinadora d’Entitats de Tarragona (CET) va celebrar una reunió amb el regidor de Seguretat Manel Castaño per abordar el tema de les rotondes. A més de les de Torreforta i Cala Romana, també es va plantejar la construcció d’una altra per accedir a Boscos. En aquest cas, la solució vindrà amb la col·locació d’un mirall, va informar Ángel Juárez, president de la CET, a aquesta redacció.Juárez va dir que «fa molts anys que demanem una rotonda a Torreforta, a l’altura del carrer Francolí». El màxim responsable de la coordinadora va recordar que «ja la demanàvem fa trenta anys, quan jo era president de l’Associació de Veïns de Riu Clar». Juárez va dir que «és tercermundista que funcioni amb un semàfor, quan parlem d’una carretera per la qual passen molts vehicles tots els dies i que és un dels enllaços amb Salou». «Fa temps que l’Ajuntament hauria d’haver pressionat el Ministeri de Foment perquè la fes com més aviat millor». Juárez va apuntar que, segons va informar el regidor Castaño a la CET, «s’estan fent projectes que esperem que es posin en marxa en poc temps».Pel que fa a Torreforta, Juárez va dir que «una rotonda dignificaria una de les entrades a la ciutat i s’evitarien cues de cotxes», mentre que pel que fa a la proposta de fer-ne una a Cala Romana va apuntar que «és urgent, perquè estem parlant de salvar vides». En aquest punt s’han produït diferents accidents mortals.