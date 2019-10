L'Ajuntament de Tarragona inicia els tràmits per la creació de l'Oficina de Drets Civils

El conseller de Territori, Xavier Puig, va explicar que des de l’1-O s’han viscut escenes en què els drets s’han vist vulnerats

Actualitzada 23/10/2019 a les 21:42

L’Ajuntament de Tarragona ha començat la tramitació necessària per a posar en marxa l’Oficina Municipal de Drets Civils. Per això, l’Alcaldia ha demanat la informació indispensable als serveis tècnics i jurídics del consistori. L’objectiu d’aquesta oficina és el de donar orientació i assessorament jurídic a aquelles persones o col·lectius que considerin que els seus drets civils han estat vulnerats o que han patit agressions, una funció que es durà a terme de manera coordinada amb entitats tant socials com jurídiques que treballen per la defensa i la igualtat de drets. El conseller de Territori i portaveu de l’equip de govern, Xavier Puig, va explicar en declaracions als mitjans que «el servei consistiria a assessorar i orientar a aquelles persones o col·lectius que creguin que han estat vulnerats els seus drets, ja sigui per la seva ideologia, la religió, l’ètnia, l’orientació sexual, etc.». Puig, va afegir que «l’Ajuntament de Tarragona, en un moment convuls en què poden produir-se situacions de vulneració de drets fonamentals, vol estar al costat dels col·lectius i de la ciutadania, per oferir aquest assessorament». En relació amb altres oficines similars en altres ciutats, com ara Barcelona, el conseller va assegurar que la seva pretensió és «que no sigui una iniciativa pionera sinó una iniciativa necessària, és a dir, hi ha algun altre ajuntament que ho ha fet, i Barcelona n’és un exemple, i aquí no sé si són masses més els que ho han fet. Només sé que veiem imprescindible que l’Ajuntament estigui al costat d’aquestes demandes de la ciutadania».Davant la pregunta de què si hi ha motius i casos concrets a la ciutat de Tarragona de vulneració de drets a persones i col·lectius, Puig va explicar que, «al marge de les queixes i denúncies que hi ha hagut per situacions d’orientació sexual o situacions religioses, crec que és evident que arran dels fets de l’1 d’octubre de 2017 hem viscut moltes escenes en què creiem que aquests drets poden haver estat greument conculcats per part de, per exemple, forces i cossos policials envers la ciutadania de Tarragona». «Aquí, el important i rellevant és que nosaltres no estem prejutjant quines són les ideologies que considerem bones ni dolentes, perquè totes tenen les seves bases i totes són més o menys legítimes, el més important és que al marge de la ideologia que tingui cadascú, tothom té dret a professar-la en pau i en situació d’igualtat respecte de les altres. Si veiem que per part de les administracions pot haver-hi actituds que puguin ser de tirania o de vulneració d’aquests drets, l’Ajuntament de Tarragona té l’obligació moral i política d’assessorar i orientar a aquelles persones o col·lectius que s’hagin vist conculcats».Puig també va dir que «Ciutadans demana una Junta Local de Seguretat per fer balanç sobre les situacions que vam viure la setmana passada però és un tema que ja ha estat tractat i ho tractarem les vegades que convingui».Puig va explicar també que l’alcalde de Tarragona, Pau Ricomà, en veure les noves imatges de la detenció de Laura Solé per part dels agents de paisà de la Policia Nacional, va enviar una carta al subdelegat del Govern a Tarragona, Joan Sabaté, en la qual li demana que s’investiguin les actuacions dutes a terme a Tarragona per part de les forces de seguretat de l’Estat.Aquestes actuacions són les realitzades durant les mobilitzacions de rebuig a la sentència de l’1 d’octubre de 2017 i Ricomà reclama que es depurin responsabilitats en els casos d’incompliment dels protocols i vulneració de drets fonamentals.En la carta, l’Alcalde apunta que durant els aldarulls registrats a la ciutat de Tarragona, «diversos enregistraments i testimonis apunten a càrregues desproporcionades, gratuïtes i sense previ avís, així com detencions arbitràries».