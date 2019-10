Entitats de la comunitat educativa tarragonina, en contra de les detencions

Critiquen també la repressió policial i creen una plataforma per donar suport als afectats

Actualitzada 24/10/2019 a les 21:49

Els sindicats i les entitats USTEC·STES(IAC), INTERSINDICAL-CSC, CAU-IAC, CGT Catalunya, Sindicat d’Estudiants, SEPC, Docents per la República, Col·lectiu MAR (Mares i Àvies per la República Catalana), Universitats pels Drets Civils, ANC (Sectorial d’Educació, Sectorial d’Universitats i Recerca per la Independència), FaPaC, totes elles relacionades amb la comunitat educativa, han creat una plataforma amb l’objectiu de mostrar el rebuig de la mateixa comunitat a les detencions, a la repressió policial i a la violència institucional. Aquesta última, segons ha explicat Marta Minguella, portaveu de la plataforma, és la que no permet que «el professorat es pugui pronunciar». «Per això hem creat aquest espai, perquè som un col·lectiu molt gran que aposta per l’esperit crític», ha assegurat Minguella.Aquesta plataforma ha aconseguit reunir avui un centenar de persones a la plaça de la Font, davant l’Ajuntament de Tarragona, per mostrar aquest rebuig i per a donar-se a conèixer. «Aquestes concentracions serveixen per difondre les diferents campanyes i les accions de suport que organitzem», ha defensat Minguella. I ha afegit: «Pensem que la repressió es pot estendre més i que hi hagi detencions a posteriori, per això volem consolidar una xarxa de suport a la gent afectada». La portaveu de la plataforma ha defensat que la concentració d’aquest dijous «serveix per visibilitzar que els docents no estem d’acord i que hi ha un espai en el que si ens podem pronunciar i alertar a la gent de les properes campanyes que es duguin a terme».A la concentració, s'ha llegit un manifest en el que s'ha criticat la resposta policial a la defensa dels drets dels manifestants que van sortir al carrer durant la setmana passada i ha remarcat que «com a persones educadores, el nostre deure és fomentar sempre el diàleg, la justícia, el pensament crític, el respecte a la diversitat, la participació de la ciutadania en els afers públics, i la resolució democràtica de conflictes, valors que han estat trepitjats per botes, porres, masmorres, projectils, togues i punyetes».A Reus, uns quants manifestants s'han concentrat a plaça Mercadal amb el mateix objectiu.Unes 4.000 persones s'han concentrar a la plaça Universitat en una manifestació sota el lema «No toqueu el nostre jovent», convocada per les mateixes entitats. Crits com «Si toqueu els fills, trobareu les mares» o «No són violents, són valents» s’han sentit en una marxa que ha acabat a plaça Sant Jaume després de recórrer el carrer Pelai, Fontanella i la Via Laietana sense incidents.