El temporal enfonsa una barca i inunda locals al Serrallo

Establiments de Residencial Palau van arribar a acumular trenta centímetres d’aigua

Actualitzada 23/10/2019 a les 22:21

Diversos restaurants afectats

El temporal de pluja que la nit del dimarts va afectar la ciutat de Tarragona i que va fer pujar de manera considerable el cabal del riu Francolí, va provocar danys en diversos establiments del Serrallo i Residencial Palau, i va enfonsar una barca de petites dimensions amarrada al Moll de Pescadors. La tempesta també va deixar la seva empremta a platges com l’Arrabassada. Dos establiments situats al Passeig de la Independència, el Bar Francolí i Tel net van rebre el fort impacte del temporal. Els locals, situats quatre esglaons per sota del nivell del carrer, van arribar a acumular fins a trenta centímetres d’aigua. Walter Vidarte, propietari del bar, va dir que li va estranyar que la porta del lavabo «estava tancada, però dins hi havia molt fang». José Luis Romeu, que presta serveis d’Internet, va comentar «crec que l’aigua ha entrat pel lavabo». Al carrer, l’exregidor de l’Ajuntament de Tarragona i veí de Residencial Palau, Agustí Mallol, va explicar que «els habitatges del barri desguassen al riu i en pujar la pressió quan el Francolí baixa fort l’aigua puja pel clavegueram».Vidarte va comentar que «ha estat un desastre, quan hem obert el bar l’hem trobat ple de fang i l’aigua ha arribat als trenta centímetres». Vidarte va dir que «fa catorze anys que portem el bar i mai ens havia passat alguna cosa com aquesta». «La ciutat no està preparada per aiguats com aquest», va remarcar. El local el van buidar «amb galledes i pales, perquè està per sota del nivell del carrer i no hem pogut arrossegar el fang a fora del local». «El problema és que el clavegueram no desaigua bé», va apuntar. A pocs metres de distància, una situació similar es vivia a l’empresa Tel net. «Donem servei d’Internet i fins a les 11 no l’hem pogut restablir», va dir Romeu.L’Ajuntament de Tarragona va elevar un informe dels danys i va corroborar les declaracions d’Agustí Mallol. «L’episodi de pluja intensa va provocar l’entrada en càrrega i desbordament de la xarxa de clavegueram en diferents punts de la ciutat i barris de Tarragona», va dir. Altres afectacions van ser «l’acumulació d’aigua al pont de fusta a la Vall de l’Arrabassada, situació que es va normalitzar, el tall al riu Francolí pel carrer Pont i Gol i la presència de fang en carrers com Smith o la plaça de la Farinera», entre altres de la Part Baixa de la ciutat. Els equips de neteja van col·laborar amb els d’Ematsa per tornar a la normalitat les zones més danyades.Més enllà del pont del Passeig de la Independència que facilita l’accés al Serrallo i que va estar tancat unes hores a la circulació de vehicles per l’acumulació d’aigua, el panorama era similar. Diversos treballadors feia hores que netejaven els locals i les terrasses, de manera especial els restaurants que hi ha a primera línia, al Moll de Pescadors. Albert Mateu, propietari de L’arrosseria, establiment situat més pròxim al pont de la Petxina i que acostuma a ser el que més rep quan es produeixen temporals com el de dimarts, va dir que, per sort, «l’aigua no ha arribat a l’interior del restaurant, perquè està una mica elevat, però sí que ha afectat la terrassa». «En aquest punt, l’aigua s’acumula sempre que plou fort», va comentar, per afegir que «quan hi ha poca aigua, només cal que passi un cotxe i faci una petita ona perquè ens arribi a la terrassa». Mateu va apuntar «no sóc arquitecte, però penso que hi ha formes per millorar la situació».Jordi Queralt, treballador de Tarragona Blau, la golondrina del Serrallo, va comentar que el port «està ple de canyes que ha portat el riu». Pel que fa a l’embarcació, «només hem hagut de netejar la coberta». Per altra banda, una treballadora del restaurant Octopussy va dir que «hem trobat aigua als lavabos, però no a la cuina». «Hem hagut de netejar la terrassa», va apuntar, com acostuma a passar quan hi ha un temporal més fort del que és habitual. L’aigua també va entrar a L’àncora i L’àmfora. La tempesta «ha fet mal», va dir un treballador.El litoral de Tarragona també va rebre l’impacte del temporal. En alguns punts de la platja de l’Arrabassada l’aigua va arribar fins al passeig, mentre que en aquest punt part de la sorra va desaparèixer, provocant l’aparició de cavitats. El mateix passeig estava ple d’arena i restes de palmeres. A la guingueta Lugano un operari va haver de pujar al sostre per retirar l’aigua acumulada. Santi, l’encarregat, va explicar a aquesta redacció que «l’interior està bé i el que notem és que està venint menys gent del que és habitual».