El claustre de la URV condemna les sentències de l'1-O i reclama una llei d'amnistia

Per amplia majoria també instaa les institucions a investigar «si s'han utilitzat mètodes prohibits en les intervencions policials»

Actualitzada 24/10/2019 a les 11:50

El Claustre de la Universitat Rovira i Virgili (URV) ha aprovat aquest dijous el 'Manifest de rebuig de les condemnes dels presos polítics catalans i de la judicialització de la política'. L'acord s'ha pres durant una sessió extraordinària amb 58 vots a favor, 18 en contra, 2 en blanc i 1 abstenció.El manifest exigeix la posada en llibertat immediata de les persones injustament condemnades o en presó provisional, el sobreseïment de tots els processos penals i administratius relacionats, i el retorn de les persones exiliades. Alhora, considera que la redacció i aprovació d’una llei d’amnistia és la via preferent per reprendre el camí del diàleg.El manifest aprovat pel claustre també dona suport a les mobilitzacions cíviques i pacífiques, rebutja la «repressió de l’estat espanyol i la violència policial» i insta a investigar si la policia ha utilitzat mètodes prohibits en diferents normatives, tant pròpies com internacionals.La convocatòria de la sessió extraordinària del Claustre respon a una sol·licitud per part d’un col·lectiu de les universitats catalanes, Universitats pels Drets Civils, perquè les universitats públiques catalanes aprovin aquest mateix manifest.L’acord aprovat pel Claustre celebrat aquest matí es farà arribar a la presidència del Parlament de Catalunya, la Generalitat de Catalunya, el Congrés de Diputats, el Govern de l’Estat i el Parlament europeu.