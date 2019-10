Concentracions a Reus i Tarragona sota el lema 'No toqueu el nostre jovent!'

Convocades per sindicats d'estudiants i mestres contra la repressió

Actualitzada 24/10/2019 a les 10:35

Diversos sindicats de mestres i estudiants han convocat per aquest dijous a la tarda a concentracions a les ciutats de Reus i Tarragona sota el lema de 'No toqueu el nostre jovent!'. Es tracta de concentracions de protesta que també es repetiran a altres localitats del país i a la capital, Barcelona.En defensa dels drets i les llibertats, la covocatòria en el cas de Tarragona és a les 19 h a la plaça de la Font. A Reus, el punt de concentració és la plaça del Mercadal i s'ha convocat els participants a les 19.30 h.La protesta es realitza, segons expliquen els convocants, per «l'enfollida resposta dels aparells policials estatals i autonòmics i de la judicatura», a les protestes per la sentència de l'1-O, protagonitzades en gran part per estudiants.Segons el comunicat que justifica les concentracions, «ha estat una repressió digna d'un estat autoritari: pallisses, humiliacions, amenaces de mort, criminalització mediàtica, detencions arbitràries i presons provisionals injustificades que tenen per objectiu terroritzar, coartar la llibertat d'expressió, el dret a la protesta i l'exercici dels drets fonamentals».A Tarragona i Reus les concentracions estan convocades per USTEC·STES(IAC), Intersindical-CSC, CGT (UPF, Plataforma d'Associats PDI-UB,Ensenyament Barcelona i Lleida), CAU (IAC), Sindicat d'Estudiants, SEPC, Docents per la República, Col·lectiu MAR (Mares i Àvies per la República Catalana), Universitats pels Drets Civils i ANC (Sectorial d'Educació, Universitats i Recerca per la Independència).