Apareix el cadàver d'un home al Port de Tarragona

S'investiga si estaria relacionat amb algun dels cinc desapareguts per la llevantada

Actualitzada 24/10/2019 a les 21:14

Salvament Marítim ha localitzat aquest dijous per la tarda un cadàver al Port de Tarragona. Els fets han passat cap a les 18.45 hores quan la Salvamar Fomalhaut s'ha mobilitzat per la recuperació d'una boia i ha divisat un cos a l'aigua.L'equip de l'embarcació amb base a Tarragona ha alertat a la Guàrdia Civil i ha recuperat el cos, que es trobava entre el moll de Castella i el d'Aragó situats a la desembocadura del riu Francolí. Aquest l'han traslladat fins al punt d'embarcament de pràctics.Fonts de la investigació han assegurat a Diari Més que es tracta d'un home i estan investigant si estaria relacionat amb algun dels cinc desapareguts per la llevantada. De moment es desconeix la seva identitat a l'espera de la que se li practiquin diverses proves. La Policia Judicial està duent a terme les tasques per tal de poder identificar-lo.